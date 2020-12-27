NBA／球團開出9000萬合約遭拒　老鷹當家中鋒堅持要頂薪

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NBA／球團開出9000萬合約遭拒　老鷹當家中鋒堅持要頂薪

記者黃建霖/綜合報導

2020-12-27 10:18:03

老鷹前鋒John Collins。（圖／美聯社／達志影像）
▲老鷹前鋒John Collins。（圖／美聯社／達志影像）
根據《ESPN》報導，老鷹隊年輕中鋒John Collins剛剛拒絕了一份球隊為他準備的、總額超過9000萬美元的續約合約，因為他堅持要拿到頂薪的價碼，因此雙方暫時還沒達成共識。
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Collins是2017年選秀大會上首輪第19順位的新秀，他在這些年成長為球隊的核心成員之一，老鷹也打算圍繞Trae Young和他來建隊，他的新秀合約即將要到期，球團希望能提前談成續約。
不過，Collins這幾年表現精采，上一季可以角出21.6分、10.1個籃板的成績，幾乎是明星中鋒等級的數據，因此在續約問題上他和自己的經紀團隊也表現的相當強勢，堅持要所要頂薪。

休賽季時老鷹曾開出9000萬的合約想將他留下，但Collins最終拒絕，所以雙方在新賽季開始後仍沒能達成續約的共識。
老鷹今天靠著頭號球星Young砍下全場最高的36分、9助攻，終場以122:112擊敗灰熊，開季目前拿下2連勝，而且是在Danilo Gallinari、Rajon Rondo等人都還沒上的情況下完成的。
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