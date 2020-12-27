NBA／球團開出9000萬合約遭拒 老鷹當家中鋒堅持要頂薪
NBA／球團開出9000萬合約遭拒 老鷹當家中鋒堅持要頂薪
記者黃建霖/綜合報導
2020-12-27 10:18:03
根據《ESPN》報導，老鷹隊年輕中鋒John Collins剛剛拒絕了一份球隊為他準備的、總額超過9000萬美元的續約合約，因為他堅持要拿到頂薪的價碼，因此雙方暫時還沒達成共識。
Collins是2017年選秀大會上首輪第19順位的新秀，他在這些年成長為球隊的核心成員之一，老鷹也打算圍繞Trae Young和他來建隊，他的新秀合約即將要到期，球團希望能提前談成續約。不過，Collins這幾年表現精采，上一季可以角出21.6分、10.1個籃板的成績，幾乎是明星中鋒等級的數據，因此在續約問題上他和自己的經紀團隊也表現的相當強勢，堅持要所要頂薪。
休賽季時老鷹曾開出9000萬的合約想將他留下，但Collins最終拒絕，所以雙方在新賽季開始後仍沒能達成續約的共識。老鷹今天靠著頭號球星Young砍下全場最高的36分、9助攻，終場以122:112擊敗灰熊，開季目前拿下2連勝，而且是在Danilo Gallinari、Rajon Rondo等人都還沒上的情況下完成的。