田納西州聖誕爆炸案　Google街景拍到63歲男嫌犯案露營車

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目前聯邦調查局與弗吉尼亞州的行為分析專家、田納西州當地警方，大約共250人正在對該案件進行多方面的調查。一名消息人士向《CNN》透露，AT&T大樓是此次爆炸攻擊的目標，但該電信公司發言人回應目前仍在尋找犯人攻擊的可能動機。
美國《CBS》報導，該新聞社2名記者取得消息，執法部門透露了納許維爾當地男性居民華納（Anthony Quinn Warner）擁有類似涉案的露營車。根據Google Map街景地圖，可見2019年5月的照片顯示，華納家前確實停了一輛白色露營車。執法人員表示，他們認為那輛白色露營車與爆炸事件的車輛非常相似，但是不是同一台還無法確認，因為車輛在爆炸中嚴重毀損。
由於爆炸案於聖誕節清晨發生，加上爆炸前車輛廣播的警告，事件中受傷的3人沒有性命大礙，未有人員死亡，但納許維爾警察局局長德雷克（John Drake）表示，調查人員在爆炸現場附近發現了疑似人類組織的部分，因此調查人員將63歲的華納視為嫌疑人，但目前仍未知其生死。英國《每日郵報》報導，華納上個月將價值16萬美元過戶給遠在加州洛杉磯的29歲單身女子史溫（Michelle Swing）。目前史溫與華納是否曾經見過面，或是有親屬關係仍待釐清。