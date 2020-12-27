田納西州聖誕爆炸案　Google街景拍到63歲男嫌犯案露營車

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田納西州聖誕爆炸案　Google街景拍到63歲男嫌犯案露營車

國際中心林孝萱/綜合報導

2020-12-27 10:38:48

▲美國田納西州納許維爾（Nashville）巿中心於聖誕節上午發生露營車爆炸事件，警方已經鎖定當地1名63歲男子為嫌犯。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國田納西州納許維爾（Nashville）巿中心於聖誕節上午發生露營車爆炸事件，警方已經鎖定當地1名63歲男子為嫌犯。（圖／美聯社／達志影像）
美國田納西州納許維爾（Nashville）巿中心於聖誕節（12月25日）上午發生露營車爆炸事件，造成當地20多棟建築物受損、3人受傷。《CBS》報導，一名63歲的白人男性華納（Anthony Quinn Warner）擁有和涉案極為相似的白色露營車，被警方推測為嫌疑犯；《美聯社》報導，聯邦調查人員FBI已經進入其家中，但並未透露嫌犯姓名。
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田納西州納許維爾警方於上午4時30分左右接獲有槍擊事件，並在7時30分左右，露營車在市區爆炸。露營車在爆炸前，播放女聲廣播「立刻疏散、這輛車上有炸彈」，接著進行15分鐘的倒數。當地的電信公司AT&T傳輸大樓也遭到爆炸波及，導致田納西州肯塔基州、阿拉巴馬州的緊急報案專線、COVID-19熱線以及數間醫院的緊急電話，一度都無法使用。
▲（圖／翻攝自
▲因為爆炸事件，田納西州及周遭的地區一度出現無法使用緊急電話的問題。（圖／翻攝自 Twitter）
目前聯邦調查局與弗吉尼亞州的行為分析專家、田納西州當地警方，大約共250人正在對該案件進行多方面的調查。一名消息人士向《CNN》透露，AT&T大樓是此次爆炸攻擊的目標，但該電信公司發言人回應目前仍在尋找犯人攻擊的可能動機。

美國《CBS》報導，該新聞社2名記者取得消息，執法部門透露了納許維爾當地男性居民華納（Anthony Quinn Warner）擁有類似涉案的露營車。根據Google Map街景地圖，可見2019年5月的照片顯示，華納家前確實停了一輛白色露營車。執法人員表示，他們認為那輛白色露營車與爆炸事件的車輛非常相似，但是不是同一台還無法確認，因為車輛在爆炸中嚴重毀損。

由於爆炸案於聖誕節清晨發生，加上爆炸前車輛廣播的警告，事件中受傷的3人沒有性命大礙，未有人員死亡，但納許維爾警察局局長德雷克（John Drake）表示，調查人員在爆炸現場附近發現了疑似人類組織的部分，因此調查人員將63歲的華納視為嫌疑人，但目前仍未知其生死。英國《每日郵報》報導，華納上個月將價值16萬美元過戶給遠在加州洛杉磯的29歲單身女子史溫（Michelle Swing）。目前史溫與華納是否曾經見過面，或是有親屬關係仍待釐清。
▲停放在華納家前的白色露營車，與事件中爆炸的車輛類似。（圖／翻攝自GoogleMap）
▲停放在華納家前的白色露營車，與事件中爆炸的車輛類似。（圖／翻攝自GoogleMap）
▲停放在華納家前的白色露營車，與事件中爆炸的車輛類似。（圖／翻攝自Twitter）
▲停放在華納家前的白色露營車，與事件中爆炸的車輛類似。（圖／翻攝自Twitter）
 
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