影／偽出國體驗　2021彰化月影燈季充滿異國風

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王惠美表示，彰化燈會史上展期最長的月影燈季來了，「2021彰化月影燈季」在充滿濃濃過節氣氛的歲末時節以異國風情搶先於八卦山登場，八卦山大佛風景區是許多在地民眾的心靈寄託之地，逢年過節也習慣來此參佛、散心。
王惠美指出，2020年度代表字「疫」，說明了台灣目前疫情控制得當，仍防疫措施造成民眾出國、工作與生活等不便，彰化燈會今年不僅擴大布燈範圍，首次於縣立美術館布置耶誕燈飾，更是首次把異國風情搬入八卦山大佛風景區，以祈福為主題，納入日式、歐式、中式甚至中東風情打造燈會亮點。
燈區範圍自彰化縣立美術館起沿卦山路至八卦山大佛風景區遊客中心、天空步道，於12月18日點燈一路亮到2021年3月1日（農曆正月十八），亮燈時間為每天晚上5點30分至10點，為期73天的展期，打破彰化燈會史上展期最久的紀錄。
縣府城市暨觀光發展處表示，其中的3大主題在布置期間就相當吸睛，除彰化縣立美術館前設計超大聖誕老人攀上建築外，燈區有「魚躍龍搶珠」、「金牛照鴻運」等吉祥燈飾，以各式主題代表祈福意象，祈求新年好運。
還有「朱紅の鳥居」、「阿拉丁神燈」，是第一次將異國風情搬入八卦山大佛風景區，並納入日式、歐式、中式甚至中東風情打造亮點，在艱困的疫情期間帶民眾體驗周遊列國的喜悅。
「2021彰化月影燈季」燈會亮點不斷，卦山祈福燈區展期橫跨聖誕節、元旦、農曆春節、情人節多個假期，成為民眾攜家帶眷散心祈福的好選擇，彰化縣擁有豐富的觀光資源，人文風情、歷史建築等多元主題能滿足遊客不同需求。
三大主題區主打異國風，讓民眾因為疫情無法出國，經由情境布置，也能感受好比置身國外跨年迎接2021年元旦來臨；王惠美歡迎民眾來此體驗不一樣的燈會，並期許大家都能夠用最明亮、最振奮的精神共同迎接2021年，迎接新的挑戰。
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