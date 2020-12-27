牛津疫苗最快28日獲批准 英國計畫明年初開始施打
國際中心林孝萱/綜合報導
2020-12-27 11:42:32
新型冠狀病毒（COVID-19）疫情延續，據約翰・霍普金斯大學統計，至27日全球累計超過8000萬例確診、175萬例死亡，且上個月開始確診病例急速上升，短短15天內增加逾1000萬人確診。各國對於新冠病毒的疫苗研究以及變種病毒的測試正在進行，英國牛津大學和藥廠阿斯利康（AstraZeneca）合作研發的疫苗預計將在1月4日推出，英國政府希望在未來14天內為200萬人接種輝瑞（Pfizer）或是牛津疫苗。
《路透社》報導，英國政府表示計劃在未來2週讓200萬人接種疫苗第一劑，牛津疫苗有希望在未來幾天內獲的監管機構的批准，最快將會是週日（28），並於1月4日推出。根據12月牛津大學在醫學期刊《刺胳針》（Lancet）上刊登的研究報告，施打兩劑疫苗的保護力約為62%；第一次先施打半劑，第二次施打全劑疫苗的保護力達90%。相較輝瑞疫苗和莫德納（Moderna）mRNA疫苗的保護力約95%，輝瑞疫苗必須在零下70度的環境儲存，莫德納疫苗則是在零下20度的環境可保存6個月，室溫約能保存12小時。牛津疫苗的保護力看似較低，但《BBC》分析指出以流感疫苗來說已經足夠，且比起兩款mRNA疫苗，牛津疫苗的造價便宜且儲存更為方便，可在約攝氏2至8度之間保存，大約是冰箱的程度，便於運送至世界各地。
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