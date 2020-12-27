桃園傳工廠大火 孫大千嗆鄭文燦：火災市長民眾能接受？
桃園傳工廠大火 孫大千嗆鄭文燦：火災市長民眾能接受？
記者丁上程/綜合報導
2020-12-27 11:44:15
旭富製藥公司21日發生大火，歷經三天的灌救與殘火處理，火勢才終於告一段落。事後調查發現，火災的最大原因，在於旭富申報「鈉」金屬數量200公斤，現場卻存放1050公斤。而桃園市長鄭文燦事後也表示依法開罰，不過卻遭到前立委孫大千抨擊，鄭文燦在任期間火災次數過多，更直言「當鄭文燦變成了一個火災市長，不知道台灣人民是否會接受一位火災閣揆，或者是一位火災總統？」
旭富發生大火後，孫大千昨天（26日）晚間在臉書上PO文，表示根據消防署的資料，從民國107年到現在，三年的時間中，全國總共發生的火災有1385件，其中光是桃園市就有119件，占全國比例的8.6%，犧牲了29條無辜的生命，更誇張的是光是工廠火災，就發生了48件，占桃園市火災的40%。孫大千也質疑，令人好奇的問題是，桃園市政府針對這些工廠，每年都有進行消防檢查，這些檢查都是虛應故事的嗎？難怪鄭文燦的人緣這麼好。「如果每一次都要災難鑄成，才發現違法事端，市政府不但不追究檢查失職的責任，每次都用重罰來轉移焦點。」孫大千說，「當鄭文燦變成了一個火災市長，不知道台灣人民是否會接受一位火災閣揆？或者是一位火災總統？」