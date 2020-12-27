歐陽靖公開家事遭罵「閉嘴」　正義網友1舉動毀夫妻關係

藝人歐陽靖今年和交往多年的日本攝影師RK完婚，並迎來兒子「新醬」，不過夫妻倆卻因為疫情關係而分隔兩地，爸爸始終無法見到兒子一面，導致夫妻感情失和，事件曝光後引發外界譁然，就有網友看不下去，決定主動去私訊男方，豈料此舉直接讓夫妻倆關係降到冰點，幾乎沒有任何聯繫，歐陽靖忍不住大嘆：「因為網友的正義，新醬可能永遠見不到自己的父親了！」

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「大家的熱心建議只是在傷口灑鹽」，歐陽靖昨（26）日深夜一連串發出多則動態，她坦言真的不需要任何寶寶補辦日本國籍的資訊，畢竟那需要寶寶爸爸的簽字，透露與老公前陣子本來有些許緩解的契機，但新聞爆發後，有網友去對方的社群平台留言、私訊，讓夫妻倆關係跌落谷底。

「新醬當台灣人、在台灣成長有什麼不好呢？拜託讓我這個新手單親媽媽喘口氣」，歐陽靖認為家家都有本難念的經，私事被攤在陽光下就已經讓她相當疲倦，未料還被網友指控摧毀老公的形象，對方激動地私訊她：「不管如何，你先生已經被你塑造成負心漢的形象，就算以後你們感情恢復正常，你先生的名譽早就被你塑造的形象給毀了！」甚至直言：「麻煩妳閉上嘴巴，當好妳女兒、媽媽和妻子的角色再來抱怨！」





「原來我的家務事不情願地被迫公開會傷害到這麼多人，對不起，我會閉上嘴巴」、「我知道，我是個失格的妻子、沒用的媽媽、不孝的女兒、失敗的公眾人物」，歐陽靖也坦言自己一直都不願意家事被攤在陽光底下，但現在的她，只希望大家能給她喘息的空間。（編輯：侯家瑜）

▲歐陽靖曝光網友私訊。（圖／歐陽靖IG）