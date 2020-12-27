吳思瑤為醫療業者施壓醫師？游淑慧爆料：她就是這樣的人
吳思瑤為醫療業者施壓醫師？游淑慧爆料：她就是這樣的人
記者丁上程/台北報導
2020-12-27 12:00:57｜2020-12-27 12:01:37
民進黨台北市立委吳思瑤，日前遭到醫師在臉書上爆料，疑似為了替醫療器材業者的採購案，對台大醫師施景中進行施壓。雖然醫師事後將臉書貼文刪除，並強調吳思瑤已主動聯繫，表示只是轉達民眾陳情，不過吳思瑤昔日在台北市議會的同事、國民黨台北市議員游淑慧則在臉書上爆料，表示吳思瑤「從議員到立委，特別人士的選服一向又快又好」。
游淑慧在臉書上表示，「她，就是這樣啊！從議員到立委，特別人士的選服一向又快又好。」游淑慧說，「立委辦公室發出的正式公文，吳思瑤委員若說不知道，那就是『無能』，放任助理隻手遮天；若她知道、卻推卸責任，那就是「無良」， 沒有一點擔當，有事推助理」。游淑慧強調，綜觀吳思瑤在2020年所收到的政治獻金，「醫藥界捐款拿好拿滿。牙醫師公會、藥師公會、中醫師公會、製藥廠」游淑慧說，「也難怪這件醫材選服『速件』辦理」。游淑慧也質疑民進黨立委，蘇嘉全助理幫楊惠如協調上千萬補助、蘇震清助理喬Sogo案、趙正宇助理為殯葬業者喬地目、吳思瑤助理速件發文問醫材，「怎麼搞的好像國會助理就能『一手遮天』？那麼又是誰讓這些助理變成立院的『四尾土龍』？」