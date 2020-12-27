羅智強揭吳思瑤涉關說醫材 還把責任推給助理
新頭殼newtalk
2020-12-27 15:01:44
民進黨因支持萊豬進口一事，立委吳思瑤成為國民黨台北市議員羅智強號召罷免的對象，吳思瑤近來又受關說醫材風波纏身，對此，台北市議員羅智強在臉書上發文怒嗆「沒事推萊豬，有事推助理，真的好有擔當，不要跟我説公文掛吳思瑤的名字出去，吳思瑤沒看過」。
台北市議員羅智強27日在臉書上發文表示，面對護航萊豬的質疑，到現在為止吳思瑤也只能用已經涉及人身攻撃的「癡漢」、「跟騷」來扣羅智強帽子，轉移焦點。羅智強更反問道，「大家以為吳思瑤只忙著護航萊豬嗎？台大醫生施景中在臉書貼文踢爆，有一件醫療試用案，他是試用者但因覺得不合用，價格也是國外十多倍，經院內專家討論後決定不採用，但沒想到廠商卻找吳思瑤施壓，發文要正在守喪的他兩天內回覆公文；兩天內回覆，真的夠囂張，吳思瑤以為她是皇帝嗎？」羅智強怒批，吳思瑤對關說醫材事件的解釋是「只是助理轉達民眾陳情」，沒事推萊豬，有事推助理，真的好有擔當，不要跟我説公文掛吳思瑤的名字出去，吳思瑤沒看過。原來吳思瑤在護航萊豬的同時，還不忘護航價格是國外十多倍的醫材，而且有膽子護航，卻沒膽子承擔責任，把責任推給助理。
羅智強指出，雖然施景中醫師已經不和吳思瑤計較，但這中間是否涉及不法，難道檢方不需要查辦一下？台北市民選吳思瑤當立法委員，不是要妳去護航萊豬、關説醫材的好嗎？
對此，吳思瑤在《TVBS》訪問時解釋，「我們也沒有押什麼時間，所以當我看到施醫師說，醫院限他兩天讓他公事繁忙，我們去查了我們確實沒有要求時間，有可能是台大同仁想要趕快釐清」。
新聞來源為Newtalk 新頭殼