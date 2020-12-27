120旅客自倫敦返台！分送北部3檢疫所 初檢結果明日出爐
120旅客自倫敦返台！分送北部3檢疫所 初檢結果明日出爐
記者陳致宇／台北報導
2020-12-27 12:12:39｜2020-12-27 12:12:53
英國新冠肺炎疫情嚴峻，各國陸續禁止來自英國的行班入境，中央流行疫情指揮中心也宣布台灣往返倫敦航班減半，今（ 27 ）日傍晚一架華航班機將自倫敦飛抵台灣，機上載有約 120 名旅客，入境後將分送北部地區 3 家檢疫所集中檢疫，並進行採檢，結果最慢於明日出爐，指揮中心預計在明日召開記者會宣布。
華航 CI082 倫敦－台北航班表定今日 18:15 抵台，機上載有約 120 名旅客，是目前預報自英返台入境旅客數最高的一次，而根據桃園國際機場資料，該航班將會於 17:36 提早降落；指揮中心表示，所有乘客除了需持陰性檢驗報告才能登機外，入境後將分送北部地區 3 家檢疫所集中檢疫，並進行第 1 次採檢，待 14 天檢疫期滿後還會進行第 2 次採檢。桃園機場將於旅客入境後將進行候機室及相關動線清消，並安排專屬乘車區域及 6 台遊覽車，以梅花座方式每車搭載大約20人至集中檢疫所。機組人員也比照旅客檢疫 14 天。
指揮中心醫療應變組副組長王必勝指出，今日會調度 10 多位護理人員、醫師前往檢疫所支援檢疫，防疫團隊會依照標準作業程序嚴陣以待。至於採檢結果何時會出爐？王必勝說，估計要到晚上才能全數採檢完畢，結果最慢於明日出爐，指揮中心預計在明日召開記者會宣布。
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