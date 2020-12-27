加油要快！明日起汽、柴油各漲0.7元、0.6元
記者陳致宇／台北報導
2020-12-27 12:24:37｜2020-12-27 12:24:46
台灣中油公司宣布，自明（28）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.7元及0.6元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升24.0元、95無鉛汽油每公升25.5元、98無鉛汽油每公升27.5元、超級柴油每公升21.3元。
台灣中油表示，本周受英國新冠肺炎疫情失控之利空與美國國會通過紓困法案之利多抗衡，導致國際油價震盪。本周調價指標7D3B周均價為每桶50.32美元，較前周50.83美元下跌0.51美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.067元，國內油價依公式計算跌幅為0.62%，按浮動油價調整原則，加計之前因抵亞鄰因素未調足吸收金額後，汽、柴油每公升原應各調漲0.8元及1.0元，經考量亞鄰最低價限制，本周汽、柴油價格各調漲0.7元及0.6元，應調未調之0.1元及0.4元皆由台灣中油吸收。台灣中油強調，國內油價每周隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。