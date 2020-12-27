擔憂家鄉戶籍消失！劉樂妍因「1件事」掛心台灣

藝人劉樂妍因時常表態親中言論而頻頻登上新聞版面，還被封為「女版黃安」，前陣子她因疫情影響而滯留台灣，現在如願以償回到「祖國」享受生活。儘管離不開祖國，劉樂妍還是很捨不得台灣，只因為還想要回去收房租。

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大陸25日出現本土案例，其中就有2例來自北京市，與身處河北省廊坊市燕郊鎮的劉樂妍距離不遠，讓她忍不住在微博上直呼：「真的想不明白，都已經嚴防死守成這個樣子了，那個北京那個案例到底怎麼進來的呀？」儘管疫情持續蔓延，劉樂妍仍表示自己和祖國永遠都不會分開。

事實上，劉樂妍心裡還是放不下在台灣的經濟收入，就在她告白祖國之後，又憂心地說：「真夠了，只是2年如果沒入境台灣的話，台灣當局會取消我們戶口，那怎麼辦？我要回去收房租啊！」網友看到後，也紛紛給劉樂妍建議：「房租可以委託親友代收，只是出境2年，戶籍遭取消也不會有影響，只要返回後就可以恢復」、「妳可以申請明年春季打疫苗，夏季回去收房租」、「讓老家的人幫妳把房子給賣掉」。（編輯：侯家瑜）

▲劉樂妍微博全文。（圖／劉樂妍微博）