咖啡館美學　引領雲林家扶學子淬鍊體驗

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在咖啡品質鑑定師許志榮指導下從磨豆、掛濾紙、沖咖啡粉等，小心翼翼學習每一個過程，李依絨表示，嚮往咖啡師手沖咖啡時的形象，沒想到今天實現，學習到手沖咖啡充滿溫度的過程，尤其在許老師教導下，每個細節用心馬虎不得，尤其速度快不得，而咖啡就會帶來充滿咖啡香的回饋。
吹吹風也準備咖啡豆各階段的真實樣貌，介紹呈現紅色果實的原豆、像堅果一般未烘焙過的生豆、有油量色澤的烘焙豆，以及經過研磨後準備沖泡的咖啡粉末，讓家扶學子們了解淬鍊過程的步驟，才能產生一杯充滿濃郁香氣的手沖咖啡。
雲林家扶也特別邀請高齡86歲與77歲陳錫洲阿公、陳吳敏阿嬤夫婦，享用手沖咖啡的滋味還有甜點，陳阿公與阿嬤更是瞇起雙眼喝下生平第一口咖啡，直呼苦，而過了一下竟是甘、回味無窮，香氣撲鼻這味道好，比茶米茶好喝，就像是阿公阿嬤走過的精采人生，陳錫洲阿公說，茶是清香的，咖啡是甘苦的，這一杯咖啡喝來淡薄苦澀，回甘後才是享受人生。
雲林家扶王耀慶督導表示，感謝吹吹風許志榮執行長回饋雲林，打造一杯香醇咖啡帶回自己的故鄉，更從咖啡的精神引導家扶學子們學習「認真生活」，勇於接受淬鍊，如同經歷過人生起伏的阿公阿嬤們喝咖啡的過程中，細細品味屬於自己的香醇人生。