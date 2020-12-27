咖啡館美學　引領雲林家扶學子淬鍊體驗

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

咖啡館美學　引領雲林家扶學子淬鍊體驗

記者洪佳伶/雲林報導

2020-12-27 12:56:31

許志榮帶來咖啡美學　引領雲林家扶學子淬鍊體驗
▲雲林家扶邀請高齡86歲與77歲阿公、阿嬤夫婦，享用手沖咖啡的滋味還有甜點，體驗咖啡的淡薄苦澀。（圖／記者洪佳伶攝，2020.12.27）
雲林家扶北港服務處飄起陣陣文青咖啡香，今27日邀請澎湖海島文創品牌「吹吹風精品咖啡館」許志榮執行長，前來為10位家扶高中職生以及3位阿公、阿嬤，介紹手沖式咖啡從生豆採收、脫殼、曝曬、烘培，到研磨、沖泡的詳細過程，並指導家扶學子手沖咖啡技巧，還有吹吹風的故事。
我是廣告 請繼續往下閱讀
創立於2015年「吹吹風精品咖啡館」，是出生雲林海邊麥寮的許志榮一手打造，退伍後陪女友回澎湖故鄉創業；許志榮為家扶孩子們示範：手沖咖啡是個很真實的過程，沖泡者有沒有用心投入、是否注意細節、會不會與咖啡試著對話，每一步都影響咖啡風味與香氣關鍵因素；就像接受家扶幫助孩子們需要社工老師用心看待、關心，孩子們的家庭、生活，鼓勵家扶兒勇於接受挑戰與挫折，淬鍊體驗出康莊大道。
▲雲林家扶感謝吹吹風精品咖啡館帶來順喉的咖啡，讓海線地區扶助家庭體驗精品咖啡苦中帶甜的味道。（圖／記者洪佳伶攝，2020.12.27）
▲雲林家扶感謝吹吹風精品咖啡館帶來順喉的咖啡，讓海線地區扶助家庭體驗精品咖啡苦中帶甜的味道。（圖／記者洪佳伶攝，2020.12.27）
在咖啡品質鑑定師許志榮指導下從磨豆、掛濾紙、沖咖啡粉等，小心翼翼學習每一個過程，李依絨表示，嚮往咖啡師手沖咖啡時的形象，沒想到今天實現，學習到手沖咖啡充滿溫度的過程，尤其在許老師教導下，每個細節用心馬虎不得，尤其速度快不得，而咖啡就會帶來充滿咖啡香的回饋。

吹吹風也準備咖啡豆各階段的真實樣貌，介紹呈現紅色果實的原豆、像堅果一般未烘焙過的生豆、有油量色澤的烘焙豆，以及經過研磨後準備沖泡的咖啡粉末，讓家扶學子們了解淬鍊過程的步驟，才能產生一杯充滿濃郁香氣的手沖咖啡。

雲林家扶也特別邀請高齡86歲與77歲陳錫洲阿公、陳吳敏阿嬤夫婦，享用手沖咖啡的滋味還有甜點，陳阿公與阿嬤更是瞇起雙眼喝下生平第一口咖啡，直呼苦，而過了一下竟是甘、回味無窮，香氣撲鼻這味道好，比茶米茶好喝，就像是阿公阿嬤走過的精采人生，陳錫洲阿公說，茶是清香的，咖啡是甘苦的，這一杯咖啡喝來淡薄苦澀，回甘後才是享受人生。

雲林家扶王耀慶督導表示，感謝吹吹風許志榮執行長回饋雲林，打造一杯香醇咖啡帶回自己的故鄉，更從咖啡的精神引導家扶學子們學習「認真生活」，勇於接受淬鍊，如同經歷過人生起伏的阿公阿嬤們喝咖啡的過程中，細細品味屬於自己的香醇人生。
▲雲林家扶邀請高齡86歲與77歲阿公、阿嬤夫婦，享用手沖咖啡的滋味還有甜點，體驗咖啡的淡薄苦澀。（圖／記者洪佳伶攝，2020.12.27）
▲雲林家扶邀請高齡86歲與77歲阿公、阿嬤夫婦，享用手沖咖啡的滋味還有甜點，體驗咖啡的淡薄苦澀。（圖／記者洪佳伶攝，2020.12.27）
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

萊豬開放在即，請問您會購買來自美國的豬肉嗎？

萊豬開放在即，請問您會購買來自美國的豬肉嗎？

繼續作答
藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?

藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?

繼續作答
全台跨年演唱會卡司紛紛出爐，你最想要參加哪一場跨年演唱會？

全台跨年演唱會卡司紛紛出爐，你最想要參加哪一場跨年演唱會？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀