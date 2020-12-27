警告世界還沒準備好！譚德塞：新冠肺炎不是最後的大流行

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警告世界還沒準備好！譚德塞：新冠肺炎不是最後的大流行

國際中心林孝萱/綜合報導

2020-12-27 13:28:58｜2020-12-27 13:36:32

WHO/Ghebreyesus/譚德塞/世界衛生組織/世衛
▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）呼籲所有政府、社會合作投資加強衛生保健。（圖／美聯社／達志影像）
雖然各國紛紛開始施打疫苗，但新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續在各國延燒，並在英國、南非相繼發現傳染疫更強的變種病毒株。世界衛生組織（WHO）26日更新影片，由秘書長譚德塞（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）發表演說，回顧過去一年的疫情，並借鑑歷史指出COVID-19不會是最後一場大流行，呼籲世界攜手合作改善環境、投資衛生保健，為下一場疾病做準備。
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譚德塞表示，很難相信一年前人類仍對COVID-19一無所知，過去12個月我們的生活被完全顛覆，包括社會、經濟各個層面，疫情大流行帶給人們生活的影響遠超於疾病本身。然而，譚德塞認為，這些都不在意料之外，幾年來許多研究報告、審視以及專業建議都指向一個結論：「世界還沒有準備好面對一場大疫病。」
譚德塞認為，人們應該從此次疫情中獲取教訓：第一、所有的國家都必須投資為疾病做準備，包括預防、檢測、減緩緊急狀況等能力，不論面對的是人為或源於自然環境的流行疾病；其中衛生保健尤為重要，它們是整個醫療系統的眼耳。第二、完整的準備不僅限於醫療部門，它需要整個政府、社會的同步。第三、疫情大流行凸顯人類與地球、動物之間的健康連結，片面的改善人類健康條件並不會成功，必須要處理人類與動物之間的聯繫、介面，以及氣候變遷導致地球環境劣化。

譚德塞表示，過去的歷史告訴我們「這不會是最後一場疫情大流行」，流行疾病是生活的一部分，但在「同一健康」政策（One Health）框架下，所有政府、社會的支持投資公共衛生，能夠保證我們的子孫能夠生活在更安全、更穩定、適應度更好的世界。

譚德塞在影片中提到的「同一健康」政策，是人獸共患病受到關注的20世紀後期發展出的理念，由聯合國旗下多個組織共同推動，包括糧農組織（OUNAA）、動物衛生組織（OIE）及世界衛生組織（WHO）。目前對於新冠病毒的溯源工作仍在進行，但早期的研究大多指向新冠病毒源自於蝙蝠，可能透過飲食或是實驗室意外而進入人類世界。

 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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