警告世界還沒準備好！譚德塞：新冠肺炎不是最後的大流行

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譚德塞認為，人們應該從此次疫情中獲取教訓：第一、所有的國家都必須投資為疾病做準備，包括預防、檢測、減緩緊急狀況等能力，不論面對的是人為或源於自然環境的流行疾病；其中衛生保健尤為重要，它們是整個醫療系統的眼耳。第二、完整的準備不僅限於醫療部門，它需要整個政府、社會的同步。第三、疫情大流行凸顯人類與地球、動物之間的健康連結，片面的改善人類健康條件並不會成功，必須要處理人類與動物之間的聯繫、介面，以及氣候變遷導致地球環境劣化。
譚德塞表示，過去的歷史告訴我們「這不會是最後一場疫情大流行」，流行疾病是生活的一部分，但在「同一健康」政策（One Health）框架下，所有政府、社會的支持投資公共衛生，能夠保證我們的子孫能夠生活在更安全、更穩定、適應度更好的世界。
譚德塞在影片中提到的「同一健康」政策，是人獸共患病受到關注的20世紀後期發展出的理念，由聯合國旗下多個組織共同推動，包括糧農組織（OUNAA）、動物衛生組織（OIE）及世界衛生組織（WHO）。目前對於新冠病毒的溯源工作仍在進行，但早期的研究大多指向新冠病毒源自於蝙蝠，可能透過飲食或是實驗室意外而進入人類世界。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。