爭奪2020八卦版面！網友最關注的「爆紅網美」是她

在這動盪不安的2020裡，人們大多時間選擇待在家中，許多人開始經營自媒體，希望能多爭取亮相的機會，而許多網美也因為大膽的言論、事蹟意外備受關注、頻頻登上新聞版面，對此，《NOWnews今日新聞》民調中心就調查，哪一位爆紅網美，令網友們最印象深刻。

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從民調的結果中可以見到，有44.18%的網友對家家走光風波最有印象，家家11月疑似在直播過程中，因上衣不慎爆開而露點，導致她無預警關閉IG帳號之外，還被不少同行指控是假奶，隨後更流出一段長達144秒的走光片，也有傳言指出是家家與粉絲打賭「不遮臉換泳衣」，才會讓她不小心露點。

青青與放火的仙人跳事件也有25.88%的人關注，當時傳出超過百萬訂閱的Youtuber放火，在今年中秋時約青青過夜，不料卻被女方的男友發現，並強拍裸照、簽本票。事件曝光後引發不小轟動，許多網紅出面力挺放火，而青青的形象則是跌至谷底，還因此退出JKF女郎，她也在沉寂一陣子之後也創立新IG，改名為「櫻櫻」重新出發。





因為在楊丞琳演唱會解放車頭燈的Yumi.k、現身羅志祥泳池趴的陳香菱分別獲得了11.96%和9.38%的票數，2位辣模都擁有傲人的上圍，在爆紅之後仍持續放送辣照，相較於家家和青青，幾乎沒有造成負面形象，人氣甚至持續攀升。此外，憑著「網美賣淫說」屢上新聞版面的橫綱凱咪，儘管在這次民調中，票數不如其他人，不過只要一有網美發生事件，她給予的評論仍備受關注，掀起網友熱烈討論。（編輯：侯家瑜）

▲陳香菱因現身羅志祥泳池趴備受關注。（圖／陳香菱IG）

▲Yumi.K在楊丞琳演唱會上露胸。（圖／ Yumi.K IG）