影／驚！機車國道遭撞後滑落路肩　騎士斷魂

離奇車禍！國道一號中山高速公路台中王田交流道附近，今（27）日凌晨3點多發生一起機車騎士遭車輛輾過，屍塊及車輪散落在國道上的交通事件，意外現場停留一部聯結車，自承右前輪有碾壓死者，警方說，遇難的是大肚區吳姓男子，因遺體已不完整，國道第三警察隊調查釐清肇事原因。

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國道三隊表示，案發當時，有報民眾報案稱於該路段有機車倒於外側路肩，人躺在外側車道，派遣員林分隊361、365車及泰安分隊328車協助，並派遣緩撞車到場警戒。到場發現人員已遭車輛碾壓明顯死亡。

▲國道三隊派遣緩撞車到場警戒。（圖／國道三隊提供）

警方調查，今（27）日凌晨3時許，一名男性機車騎士不明原因騎上國道1號，在王田往南屯北上路段遭多車碰撞輾斃，屍塊四散，案發當時有一輛聯結車司機停在車禍現場，他向警方報案表示「好像撞到東西」，之後陸續也有貨櫃車、自小客車駕駛報案表示有輾到遺體，皆配合調查中。

▲凌晨3點多發生一起機車騎士遭車輛輾過，屍塊及車輪散落在國道上的交通事件。（圖／國道三隊提供）

警方表示，現場停留一部聯結車自承，天色昏暗看不清楚有人騎車、跌落，右前輪有碾壓死者，現場封閉中線車道及外側車道處理；車禍現場找到信用卡，與機車車主吳姓男子是同一人（40歲），已請家屬到分隊協助調查死者身分，遺體已送往台中殯儀館，但因支離破碎無法辨識，需比對DNA才能確認死者身分。

國道警方說，機車倒在路肩，車體碎片與屍塊散落在外線車道，慘不忍睹，警方到場立即通知防撞車在車禍現場後方進行警戒，由鑑識人員採證調查；現場由灑水車進行清掃，清晨6時38分恢復通車，至於事故原因由國道三隊調查。