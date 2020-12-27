快訊／新增2例境外移入個案　皆為印尼籍漁工

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快訊／新增2例境外移入個案　皆為印尼籍漁工

記者陳致宇／台北報導

2020-12-27 14:06:01｜2020-12-27 14:06:08

▲針對今（29）日新增3例境外移入COVID-19病例，中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人進行說明。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指出，今（ 27 ）日新增 2 例新冠肺炎境外移入病例，皆為印尼籍男性漁工。（圖／指揮中心提供）
中央流行疫情指揮中心指出，今（ 27 ）日新增 2 例新冠肺炎境外移入病例，皆為印尼籍男性漁工。
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指揮中心表示，案 785 、 786 分別為 30 多歲及 20 多歲印尼籍男性漁工，同於 12 月 10 日來台工作，皆持有登機前 3 日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。 2 名個案於 12 月 24 日檢疫期滿， 25 日分別由仲介安排專車至醫院採檢，於今日確診。衛生單位已掌握案 785 同車接觸者 1 人、案 786 同車接觸者 17 人，因有適當防護，均列為自主健康管理。
指揮中心統計，截至目前國內累計123,641例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含121,547例排除)，其中785例確診，分別為690例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡，653人解除隔離，125人住院隔離中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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