超難搞阿公！不想要看護幫忙洗澡 竟把人家拖進浴缸
記者翁新涵/綜合報導
2020-12-27 22:00:00
電影《凸槌大臨演》找來德國實力派演員海納勞特巴赫（Heiner Lauterbach）、性感小鮮肉米里歐薩卡里亞（Emilio Sakraya）演出，兩人在片中如同諜對諜，其中一幕，丹尼斯為中風的雷蒙洗澡時，雷蒙竟把丹尼斯拖入水裡，超級荒唐的情境，讓觀眾爆笑連連。
《凸槌大臨演》講述一事無成的年輕人丹尼斯，不僅毫無責任感也欠下龐大債務，為了還債，他受債主指使要去一間深山豪宅行竊。豪宅的主人雷蒙，是一位脾氣暴躁又頑固的老人家，而且就在聖誕節前夕他突然中風，讓遠在外地念警察預備學校的孫女夏洛特，敵不過母親的請託，只好不甘心地連夜趕來照顧爺爺。心中另有他想的丹尼斯與夏洛特，在中風又難相處的雷蒙家相遇，丹尼斯為了隱藏真實身分，謊稱是雷蒙的看護，眼看丹尼斯計畫要成功之際，突如其來的暴風雪打亂了一切計畫，困於暴風雪中的3人各懷鬼胎，爆笑有趣的諜對諜即將展開。
《凸槌大臨演》不僅在德國電影節受到好評，也在澳洲電影節留下好口碑。女主角桑雅葛哈特（Sonja Gerhardt）則表示，能與兩位表現優異的演員一起演戲十分開心，也相當佩服海納勞特巴赫的精湛演技，她說：「雖然他的台詞很少，但他必須用臉部表情詮釋所有情緒，還要坐在輪椅上！我很尊敬他，能和他一起演戲真的很開心。」