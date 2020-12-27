120旅客自英國返台 莊人祥：有症狀機場直接採檢
記者陳致宇／台北報導
2020-12-27 14:39:48｜2020-12-27 14:39:56
英國新冠肺炎疫情嚴峻，華航 CI082 倫敦－台北航班今（ 27 ）日抵台，機上共有 120 名旅客，是目前預報自英返台入境旅客數最高的一次，中央流行疫情指揮中心嚴陣以待，要求所有旅客必須入住集中檢疫所，並進行 2 次採檢，指揮中心莊人祥指出，若旅客自述 14 天內有疑似症狀，將會在機場直接進行採檢，若評估有後送需要，也會自機場直接送醫。
指揮中心日前指出，華航 CI082 倫敦－台北航班今日抵台，機上 120 名旅客必須持陰性檢驗報告才能登機，桃園機場將於旅客入境後將進行候機室及相關動線清消，並安排專屬乘車區域及 6 台遊覽車，以梅花座方式，每車搭載大約 20 人至集中檢疫所，之後會進行第 1 次採檢，待 14 天檢疫期滿後還會進行第 2 次採檢，機組人員也比照旅客檢疫 14 天。莊人祥表示，班機抵台後將會安排特殊通道引導旅客進入候機室，若旅客自述 14 天內有疑似症狀，將會在機場直接進行採檢，若旅客症狀明顯評估有後送需要，也會直接送醫院，其餘則會以最快速度直接到集中檢疫所採檢。
至於採檢結果何時會出爐？醫福會執行長王必勝指出說，估計要到晚上才能全數採檢完畢，結果最慢於明日出爐，指揮中心預計在明日召開記者會宣布。
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