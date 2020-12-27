101家企業申請大量解僱共3970人 創北市9年來新高
101家企業申請大量解僱共3970人 創北市9年來新高
記者丁上程/台北報導
2020-12-27 14:53:36｜2020-12-27 14:56:25
新冠肺炎疫情在台灣持續延燒，受到疫情影響，台北市政府勞動局統計，截至今年11月為止，已經有101家總部設在台北市的企業，向勞動局提出大量解僱的通報申請，創下9年來的新高紀錄。而根據統計，101間企業的計劃解僱人數，多達3970人。
勞動局指出，今年通報大量解僱的行業中，最多的是批發零售業，共有27家、計畫解雇1089人；其次是住宿及餐飲業26家、576人；第三多是資訊及通訊傳播業18家、458人。今年大量解雇最知名的企業是「遠東航空股份有限公司」，遠航通報僱用人數528人，今年5月4日資遣528人。「開泰豐股份有限公司（文華東方酒店）」 通報僱用人數535人，今年6月27日資遣205人，6月30日又資遣2人，總計207人。勞動局長陳信瑜表示，若有大量解僱的情況，60天前就必須依法通報，否則勞動局將會對企業開罰10萬到50萬元。陳信瑜呼籲，資遣人數超過10人以上者，即有可能產生大量解僱的疑慮，按照《大量解僱勞工保護法》第4條規定，企業應於提出「大量解僱計畫書」的10日內進行勞資協商，協商後所擬定的協議書，將會對個別勞工發生效力；若事業單位有協助勞工轉業需求，也可向勞動局要求提供就業服務與職業訓練相關諮詢。