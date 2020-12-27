黃金3分鐘　CPR也能救回毛寶貝

當人類失去呼吸心跳時可馬上施行心肺復甦術（CPR）急救，CPR亦可適用於毛寶貝身上！根據統計，只有20%飼主學過心肺復甦術，發生意外當下保持冷靜，CPR仍有機會挽回毛寶貝性命，新北市政府動保處日前開課，由獸醫師謝侑達現場示範如何保握救命黃金期3~5分鐘實施寵物急救術。

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獸醫師謝侑達表示，毛寶貝跟人一樣，在高溫、悶熱、密閉不通風環境下都可能發生休克，常見症狀有大口喘氣、口吐唾沫、走路搖擺、失去平衡及虛弱情況，或發生意外事故例如車禍、意外受傷、突發休克、失去生命跡象等狀況，須立即進行 CPR 搶救動物呼吸心跳，若能經由現場施行CPR恢復動物心跳或呼吸，即能提高動物被救回機率。

▲獸醫師示範如何為毛孩實施心肺復甦術。(圖/新北市政府提供）

當毛寶貝失去呼吸心跳時千萬別慌張，把握黃金3~5分鐘，首先要維持呼吸道通暢，檢查寵物呼吸道是否有阻塞，當異物移除後即可進行人工呼吸跟胸外按壓，以口透過鼻孔吹氣給予動物氣體，每次循環吹氣1~2次，每次吹氣1~2秒，並連續胸外按壓 7 次，一分鐘按壓約80次，持續至寵物恢復自主呼吸及心跳，當毛寶貝恢復意識時要馬上送醫治療，讓專業獸醫師來檢查健康狀況，CPR教學可觀看新北市政府動保處臉書影片。

動保員梁昱偉分享因動物救援工作，學到寵物急救術，並在救援任務上曾經成功救回2隻流浪狗的故事，第1次是半夜接到在中和區連城路上發生流浪狗發生車禍救援案件，趕至現場察看狗已呈休克狀態，失去心跳呼吸，立即學以致用施行寵物急救術，現場有警員幫忙維護交通安全，經過連續胸腔按壓及口對鼻人工呼吸，回復心跳與呼吸後立刻送至動物醫院交由獸醫師做後續治療；第2次發生在新店山區有1隻流浪狗土豆遭繩纏繞窒息案，趕到現場發現土豆因奔跑時未注意樹叢有網繩，一頭鑽入並被網子纏繞住頭頸部，土豆試圖脫困卻反而讓網繩再套住前腳而動彈不得，梁昱偉慢慢靠近，但土豆緊張掙扎導致網繩收縮纏緊讓牠窒息倒地，動保員火速拿刀割開土豆身上網繩，即幫土豆施行CPR，急救近5分鐘後，牠才在一個顫抖後恢復呼吸，並不斷輕拍安撫「沒事了，別緊張！」現場民眾驚訝原來CPR也能用在動物身上。

動保處表示，每到春秋兩季是動物繁殖季節，車禍、路殺案件頻傳，用路人應更加提高警覺，避免造成遺憾事件發生，而流浪犬貓因為居無定所，在城市中流浪，常因突如其來車禍受傷，當心肺功能停止實施「CPR」就非常重要，很有機會挽救一條寶貴性命，動保處呼籲飼主帶寵物外出時務必要替毛寶貝繫牽繩，避免發生毛寶貝衝向道路影響用路人安全，飼主也會因未善盡飼養管理責任導致犬隻死亡，涉違反動物保護法第30條規定，最高可處7萬5,000元罰鍰。