影／冬天怎會有芒果？陳清塗栽種罕見四季檨

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影／冬天怎會有芒果？陳清塗栽種罕見四季檨

記者陳雅芳／彰化報導

2020-12-27 18:00:00

冬天芒果
▲陳清塗所種植的「四季檨」，讓冬天也有好吃的芒果，物以稀為貴，四季檨的身價更高。（圖／記者陳雅芳攝）
冬天也有新鮮的芒果可以吃？芒果達人陳清塗原是水電工出身，為了不讓父親所留下的果園荒廢，在田中鎮大社路旁的果園栽種罕見的「冬天芒果」，芒果果肉多汁，口感香Q水分足，完全不輸給夏天的芒果。
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▲陳清塗所栽培的「冬天芒果」俗稱「四季檨」，芒果樹高約8尺，在春、夏、秋、冬等四季，都會開花結果。（圖／記者陳雅芳攝）
▲陳清塗所栽培的「冬天芒果」俗稱「四季檨」，芒果樹高約8尺，在春、夏、秋、冬等四季，都會開花結果。（圖／記者陳雅芳攝）
陳清塗所栽培的「冬天芒果」俗稱「四季檨」，芒果樹高約8尺，在春、夏、秋、冬等四季，都會開花結果，所結的果實，都是「在叢黃」不用再摧熟，這是四季檨品種的特色，而果實的外觀狀似「文心芒果」，熟果時，外皮呈金黃色，相當誘人。
陳清塗說，現在有了年紀無法再勝任水電爬上爬下的工作，已經把水電行交棒給兒子去負責，他每天騎著機車從員林市回到田中果園管理一大片的芒果園，他把果園裡的芒果矮化，經過嫁接方式種出「冬天芒果」，讓饕客在冬天也能吃到新鮮現採的芒果。

▲這種四季芒果，病蟲害少，很好管理，產量也多，而且它的果實也很特別，外表整顆是金黃色的。（圖／記者陳雅芳攝）
▲這種四季芒果，病蟲害少，很好管理，產量也多，而且它的果實也很特別，外表整顆是金黃色的。（圖／記者陳雅芳攝）
台灣農業雖然日漸沒落，但特殊農產品，仍然在市場上，具有相當好的消費潛力，就以陳清塗所種植的「四季檨」，所培育出的芒果，也受到物以稀為貴的影響，而使四季檨的身價非凡。

陳清塗他種的冬天芒果（四季芒果）一顆約重十到十三兩，果核很薄、香甜又Q、纖維多，口感和一般芒果吃起來酸酸的大不同。陳清塗說，從開花到採收約六個月時間，因為甜度太高，必須在中果期即套袋、防果實蠅叮咬；此外，四季芒果病蟲害少，相對農藥、肥料也用的少。

▲「冬天芒果」讓饕客在冬天也能吃到新鮮現採的芒果。（圖／記者陳雅芳攝）
▲「冬天芒果」讓饕客在冬天也能吃到新鮮現採的芒果。（圖／記者陳雅芳攝）
陳清塗指出，想吃芒果，過去要等到夏天才有，但是現在有了這種四季芒果，連冬天也可以吃得到。

▲陳清塗他種的冬天芒果（四季芒果）一顆約重十到十三兩，果核很薄、香甜又Q、纖維多，口感和一般芒果吃起來酸酸的大不同。（圖／記者陳雅芳攝）
▲陳清塗他種的冬天芒果（四季芒果）一顆約重十到十三兩，果核很薄、香甜又Q、纖維多，口感和一般芒果吃起來酸酸的大不同。（圖／記者陳雅芳攝）
陳清塗他的芒果園剛好在高鐵彰化站附近的大社路旁，路過的民眾可以看到串串芒果充滿生命力，陳清塗每天他都要巡視一下芒果園，採摘在欉黃的甜美芒果；陳清塗說，芒果不再是夏季專屬水果，他種植的芒果雖然一年四季都吃得到，但，他把產季控制在冬天，剛好和其他芒果品種產期錯開，沒想到品質、價格都不錯。
 
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