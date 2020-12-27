影／冬天怎會有芒果？陳清塗栽種罕見四季檨

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陳清塗所栽培的「冬天芒果」俗稱「四季檨」，芒果樹高約8尺，在春、夏、秋、冬等四季，都會開花結果，所結的果實，都是「在叢黃」不用再摧熟，這是四季檨品種的特色，而果實的外觀狀似「文心芒果」，熟果時，外皮呈金黃色，相當誘人。
陳清塗說，現在有了年紀無法再勝任水電爬上爬下的工作，已經把水電行交棒給兒子去負責，他每天騎著機車從員林市回到田中果園管理一大片的芒果園，他把果園裡的芒果矮化，經過嫁接方式種出「冬天芒果」，讓饕客在冬天也能吃到新鮮現採的芒果。
台灣農業雖然日漸沒落，但特殊農產品，仍然在市場上，具有相當好的消費潛力，就以陳清塗所種植的「四季檨」，所培育出的芒果，也受到物以稀為貴的影響，而使四季檨的身價非凡。
陳清塗他種的冬天芒果（四季芒果）一顆約重十到十三兩，果核很薄、香甜又Q、纖維多，口感和一般芒果吃起來酸酸的大不同。陳清塗說，從開花到採收約六個月時間，因為甜度太高，必須在中果期即套袋、防果實蠅叮咬；此外，四季芒果病蟲害少，相對農藥、肥料也用的少。
陳清塗指出，想吃芒果，過去要等到夏天才有，但是現在有了這種四季芒果，連冬天也可以吃得到。
陳清塗他的芒果園剛好在高鐵彰化站附近的大社路旁，路過的民眾可以看到串串芒果充滿生命力，陳清塗每天他都要巡視一下芒果園，採摘在欉黃的甜美芒果；陳清塗說，芒果不再是夏季專屬水果，他種植的芒果雖然一年四季都吃得到，但，他把產季控制在冬天，剛好和其他芒果品種產期錯開，沒想到品質、價格都不錯。