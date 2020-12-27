孫大千酸鄭文燦火災市長 桃市府：勿誤導市府努力成果
孫大千酸鄭文燦火災市長 桃市府：勿誤導市府努力成果
新頭殼newtalk
2020-12-27 17:58:06
桃園市蘆竹區旭富製藥場20日發生火警，因火勢過大波及周邊住家。而國民黨前立委孫大千針對該廠大火做出抨擊，更指控桃園市每年的消防檢查是為了交差，市府也不追就檢查失職責任，而桃園市長鄭文燦卻成火災市長。對此，桃園市新聞處處長詹賀舜則以「因政治立場扭曲了對事實的認知」來做回應。
孫大千在臉書寫下，「桃園又爆發了工廠大火，旭富製藥的大火加上爆炸，再次突顯出桃園市工安和消檢的弊病。令人好奇的問題是，桃園市政府針對這些工廠，每年都有進行消防檢查。這些檢查都是虛應故事的嗎？如果每一次都要災難鑄成，才發現違法事端，市政府不但不追究檢查失職的責任，每次都用重罰來轉移焦點。當鄭文燦變成了一個火災市長，不知道台灣人民是否會接受？一位火災閣揆，或者是一位火災總統。」。對此，關於孫大千指控，桃園市新聞處處長詹賀舜則表示：「桃園市市工業重鎮，登記工廠超過1萬家，工業防災大於其他縣市，公共安全議題也重要許多，請勿誤導民眾對市府努力成果。根據桃市消防局統計，2018年至今，六督火災件數統計，桃園市佔全國6,86％，比六督同時期來得低。另外，火災件數也逐年下降。」。
另外，桃園市消防局也說，針對不同類型的工業火災，是桃園市必須面對的課題，為了落實防災工作，所有消訪安全檢查券按照消防署規定達2萬餘次。除此之外，也對公共危險物品600餘家場所進行嚴格管理，也規定各大大型高風險工廠，不定時進行自主防災編組與相關演練。新聞來源為Newtalk 新頭殼