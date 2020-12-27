韓國暫不上調防疫級別 首都圈維持2.5級至1月3日
韓國暫不上調防疫級別 首都圈維持2.5級至1月3日
國際中心林孝萱/綜合報導
2020-12-27 17:31:29
韓國今（27）日新增970例新型冠狀病毒（COVID-19）確診病例，較昨（26）日稍微下滑162例，境內累計5萬6872例。今日以前，韓國已連續3天單日新增確診病例維持在1100例以上，當局為此召開中央災難安全對策會議，最後決定維持首爾首都圈地區2.5級的防疫響應措施延長至明年1月3日，其他地區則維持2級防疫響應。
據《韓聯社》報導，韓國今日新增的970例個案中，656例集中於首爾首都圈，境外移入病例共24例，其中有10例在機場入境檢疫時發現確診。引起韓國衛生部門關注的一起案例為1名80歲的男性公民自英國返國後，確診新冠病毒並因心臟驟停送醫不治死亡，其患者的2名家人也同樣確診。目前衛生單位正在檢驗死亡患者感染的病毒是否為近日於英國發現的高傳染力變種病毒株，預計結果將於明年1月第一週公布。由於至26日韓國連續3天新增確診病例破千，依照防疫規定，全國單日新增確診病例介於800例至1000例，即符合3級防疫級別的上調標準。中央災難安全對策本部今日召開會議經過討論後，宣佈不上調防疫級別，維持首爾首都2.5級防疫響應至明年1月3日。
韓國防疫部門表示，自24日於全國實施「聖誕元旦假期特別防疫措施」後，週末出遊人潮明顯減少，下週將會密切關注疫情趨勢及醫療系統進行調整的評估。目前首爾首都圈實施的2.5級防疫響應，相關規範包括：禁止50人以上的聚會活動，圖書館、大型超市、百貨公司等一般公共場所晚間9時後禁止營業，夜店酒吧、KTV、健身房等娛樂設施暫停營業，婚喪禮限制參與人數50人以下，咖啡停禁止內用等。
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