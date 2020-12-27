疫情創造新商機　「跨境電商經濟論壇」宣告電商大趨勢

受到疫情影響，商業模式出現重大改變，跨境電商成了未來產業新主流，一項統計顯示，今年國內第一季零售網路銷售額逾800億元，年增19％，突顯後疫時代電子商務發展潛力，今天在台中世貿中心舉辦的「跨境電商經濟論壇」，就邀請6位電商達人，分享疫情下未來電商大趨勢，吸引滿場民眾聆聽如可運用電商賺錢的寶貴經驗。

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參與「跨境電商經濟論壇」的新加坡商美極客全球跨境電商講師，擁有「電商女神」頭銜的陳菲菲表示，「跨境電商」是近年熱門的新興國際貿易型態，也是台灣企業到個人，皆可嘗試的新通路，跨境電商發展快速，營銷模式、創新策略不斷推陳出新，例如運用FB、IG、LINE、部落格、YouTube形成「社群電商」，更可讓消費者轉型成為經營者，創造三贏局面。

▲縱橫影視界40年的藝人劉尚謙，到場主講「斜槓創業讓生命更精彩」。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.27)

億萬富翁成功心法創辦人黃千碩，也在會中分享「全球最新創富趨勢」與「新網路經濟重整企業命運」；非凡電商網路行銷達人 Kenny，見證「在家一支手機 400天收入一億」。連縱橫影視界40年的藝人劉尚謙，也到場主講「斜槓創業讓生命更精彩」，被問到跨足電商後最大成就，他笑說「下線都很感謝他」。

新加坡商美極客電商表示，迎接2021新的一年，期許能幫助更多家庭，透過跨境電商在家就能共享全球兆元市場，經營跨境電商能發揮創意與全球線上會員做資源整合，打造多元被動收入系統，讓每個家庭不擔心工作因疫情中斷。