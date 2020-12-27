防變種病毒 中國28日起暫停與英國定期客運、航班
國際中心林孝萱/綜合報導
2020-12-27 17:49:51
英國近期發現變種新型冠狀病毒（COVID-19），具有較原病毒株更強的傳播力，導致境內新增確診病例急遽飆升，逾40個國家實施對英國實施不同程度的入境限制。中國民航局今（27）日宣布，為妥善應對可能的疫情，自2020年12月28日零時起，中英間定期客運航線航班將暫停運行。
中國媒體報導，中國民航局12月27日在相關通知中表示，根據國務院聯防聯控機制要求，依據《中華人民共和國傳染病防治法》《中華人民共和國國境衛生防疫法》《中華人民共和國突發事件應對法》和《中華人民共和國民用航空法》等有關規定，自2020年12月28日零時至2021年1月10日24時，暫停中英間定期客運航線航班運行。當局同時要求，相關中國及外國航空公司做好取消航班、安撫旅客以及退改機票等服務工作。
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