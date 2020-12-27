防變種病毒　中國28日起暫停與英國定期客運、航班

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

防變種病毒　中國28日起暫停與英國定期客運、航班

國際中心林孝萱/綜合報導

2020-12-27 17:49:51

中國飛機/中國南方航空/飛機/機場
▲中國民航局12月27日宣布暫停與英國間的定期客運航線航班。（圖／美聯社／達志影像）
英國近期發現變種新型冠狀病毒（COVID-19），具有較原病毒株更強的傳播力，導致境內新增確診病例急遽飆升，逾40個國家實施對英國實施不同程度的入境限制。中國民航局今（27）日宣布，為妥善應對可能的疫情，自2020年12月28日零時起，中英間定期客運航線航班將暫停運行。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中國媒體報導，中國民航局12月27日在相關通知中表示，根據國務院聯防聯控機制要求，依據《中華人民共和國傳染病防治法》《中華人民共和國國境衛生防疫法》《中華人民共和國突發事件應對法》和《中華人民共和國民用航空法》等有關規定，自2020年12月28日零時至2021年1月10日24時，暫停中英間定期客運航線航班運行。當局同時要求，相關中國及外國航空公司做好取消航班、安撫旅客以及退改機票等服務工作。
▲（圖／翻攝自中國民航局官網）
▲（圖／翻攝自中國民航局官網）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?

藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?

繼續作答
萊豬開放在即，請問您會購買來自美國的豬肉嗎？

萊豬開放在即，請問您會購買來自美國的豬肉嗎？

繼續作答
距離跨年演唱會不到10天，國內本土0確診破功，您認為跨年等相關大型集會活動要取消嗎？

距離跨年演唱會不到10天，國內本土0確診破功，您認為跨年等相關大型集會活動要取消嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀