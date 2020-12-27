華航倫敦航班127人送集中檢疫 傳1人發燒逾39度送醫
華航倫敦航班127人送集中檢疫 傳1人發燒逾39度送醫
記者陳致宇／台北報導
2020-12-27 17:51:33｜2020-12-27 19:51:06
華航 CI082 倫敦－台北航班今（ 27 ）日下午 17:36 飛抵桃園國際機場，較表定時間 18:15 提早約半小時，機上共有 114 名旅客及 13 名機組員，一行人將經由獨立通道前往候機室，再由 6 輛防疫巴士分別送往 3 處集中檢疫所；稍晚傳出有 1 名旅客發燒逾 39 度，防疫人員不敢掉以輕心，現場採驗後緊急送往醫院。
據了解，華航 CI082 航班共有 114 名旅客及 13 名機組員，旅客包含 90 名台灣籍、 21 名英國籍、 2 名美國籍、 1 名中國大陸籍，桃園機場將於旅客入境後將進行候機室及相關動線清消，並安排專屬乘車區域及 6 台遊覽車，以梅花座方式每車搭載大約20人至集中檢疫所，機組人員也比照旅客居家檢疫 14 天。指揮中心發言人莊人祥表示，班機抵台後將會安排特殊通道引導旅客進入候機室，若旅客自述 14 天內有疑似症狀，將會在機場直接進行採檢，若旅客症狀明顯評估有後送需要，也會直接送往醫院，其餘則會以最快速度直接到集中檢疫所採檢。
至於採檢結果何時會出爐？醫福會執行長王必勝指出說，估計要到晚上才能全數採檢完畢，結果最慢於明日出爐，指揮中心預計在明日召開記者會宣布。
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