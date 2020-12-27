阿里山高山茶冬季優良茶競賽　特等獎1斤6萬元

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今年的冬季優良茶競賽，共有1906點（烏龍組1373點、金萱組533點）參賽，比賽評審前，縣府即會同農糧署對參加茶農繳交茶葉進行隨機抽樣，送屏東科技大學檢驗農藥殘留，檢測不符規定標準者，除喪失比賽資格外，其所繳茶樣悉數沒入銷毀。
今年茶競賽評審分初審及複審兩階段，梅山鄉農會自104年7月即成立評茶研究班，茶改場訓練，考試後挑選12位初審委員開始參與評茶初審工作；今年第一階段初審則由茶業改良場林金池課長、前魚池分場長郭寬福2位評審，帶領12位品評師一一品評。
第二階段再由茶業改良場林金池課長、前魚池分場長郭寬福最嚴格審查後，分為特等、冠軍、頭等、金質獎、優良獎及優等獎等獎項，今天都一一上台接受頒獎，比賽茶產品包裝除使用DNA防僞機制外，更在茶葉的外包裝上加貼鈔券級雕刻凹版技術所印製封條。
梅山鄉農會在會場再推「極品一條龍」，將阿里山高山茶各分級茶品整合成禮盒，讓消費者能一次買足極品阿里山高山茶，限量2盒「極品一條龍」禮盒；而享譽國內外的「阿里山高山茶」品牌及產品，在縣府、鄉鎮農會及農民業者的努力下，知名度逐年提高，阿里山高山茶青心烏龍組特等獎價格是6萬元，阿里山高山茶金萱組為3萬元價格。
翁章梁指出，嘉義縣全縣性的優良茶競賽是茶產業界的大事，所有愛茶喝茶的人士都關注這場盛事，經過一連串的評審過程，今年的冠軍和各獎項得主都已出爐，特別在此恭喜所有得獎者，未來也期待能將茶業推向全世界，開拓新市場，讓世界看見阿里山高山茶。