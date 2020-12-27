影／員林人用口袋零錢　幫助家扶兒童年

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影／員林人用口袋零錢　幫助家扶兒童年

記者陳雅芳／彰化報導

2020-12-27 21:00:00

掏掏口袋零錢
▲大員林生活圈與員林人好事多社群辦理員林人掏掏口袋零錢，幫助家扶兒童年公益活動，愛心店家與社友們紛紛拿出寶特瓶與飲料罐來裝零錢來響應。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 27）
天氣冷颼颼，員林人愛心暖呼呼！由大員林生活圈與員林人好事多版主黃玉如與賴義乾107年自發性發起捐血與義賣活動，今（27）日義賣所得捐彰化家扶與華山，此項公益活動獲得社友們的支持與肯定，去年更是加碼愛心豬撲滿回娘家活動，彰化家扶獲得104，417元愛心款項，這一份愛持續3年。
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▲愛心店家與社友們紛紛拿出寶特瓶與飲料罐來裝零錢來響應。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12.
▲愛心店家與社友們紛紛拿出寶特瓶與飲料罐來裝零錢來響應。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 27）
大員林生活圈與員林人好事多社群，今（27）日辦理員林人掏掏口袋零錢，幫助家扶兒童年公益活動，此公益活動延續去年的愛心大匯集活動，愛心店家與社友們紛紛拿出寶特瓶與飲料罐來裝零錢，特別一提的是今天有店家2人合搬一大桶4公升的沙拉脫桶子來響應。
▲志工們用零錢點幣機清點一袋袋的零錢。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12.
▲志工們用零錢點幣機清點一袋袋的零錢。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 27）
因新冠病毒肆虐造成經濟景氣衰退，各界捐款大幅縮減，弱勢家庭族群如同雪上加霜，大員林生活圈與員林人好事多發起公益活動，今日活動獲得284罐愛心零錢筒響應，加上事先義賣收入總金額共計327,286元，彰化家扶獲得168745元，今年雖然深受疫情影響，但愛心竟然比去年多出6萬多元。

▲大員林生活圈與員林人好事多社群辦理員林人掏掏口袋零錢，幫助家扶兒童年公益活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12.
▲大員林生活圈與員林人好事多社群辦理員林人掏掏口袋零錢，幫助家扶兒童年公益活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 27）
彰化家扶主任王震光表示，謝謝所有愛心響應的店家與社友們，今年彰化家扶因受疫情影響收入驟減3百多萬，對於培育弱勢家扶兒經費深受限制，感恩大家對家扶兒的關心與照顧，真正是「掏掏口袋零錢~幫助家扶兒過好年」響應彰化家扶所推動的無窮世代！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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