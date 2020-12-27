P聯盟／禁區失手！攻城獅不敵富邦　主場兩戰拿下1勝1敗

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P聯盟／禁區失手！攻城獅不敵富邦　主場兩戰拿下1勝1敗

記者黃建霖/新竹報導

2020-12-27 19:21:36｜2020-12-27 19:57:13

成力煥切入禁區遭到阻擋
▲成力煥切入禁區遭到阻擋。（圖／攻城獅球團提供）
新竹攻城獅今天在主場進行本季第2戰，面對的是戰力優異的富邦勇士，現場湧進7236位球迷，不過可惜今天在內線全面失守的情況下，禁區得分以26:54大幅落後，終場以87:96輸球，主場兩戰取得1勝1敗的戰績。
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延續昨天贏球的氣勢，今天開賽攻城獅就打出一波12:0的高潮，反觀富邦打了超過3分多鐘，才靠著賈西亞的罰球開張，但之後客隊也慢慢找到進攻感覺，靠著優秀的團隊戰力，在該節結束時將比數追到28:29、只落後1分。
次節攻城獅命中率下滑，富邦靠著籃下強攻反超比分，之後兩隊互換領先多次，半場打完富邦以44:43領先；兩隊得分最高的都是洋將狠投得到15分，而賈西亞則攻下14分。

易籃再戰後，攻城獅靠著李家瑞的三分球又取得超前，之後他又切入禁區完成「三分打」，表現相當活躍，但富邦這邊靠著本土球員張宗憲、郭少傑等本土球員的發揮，打出25:16的攻勢，一度領先來到雙位數，三節打完擴大領先分數到7分。

末節，攻城獅讓狠投先留在場上，場上的節奏也變得比較明快，球隊利用攻防轉換打出8:1的小高潮，雙方戰成平手；但在此之後，富邦利用賈西亞和塞瑟夫在籃下優勢連續打點得手，在比賽剩下1分33秒時還有2分領先，之後林孟學利用二次進攻再擺進2分，賈西亞再切入得手，攻城獅下一波攻勢失誤收場，富邦靠著罰球鎖定勝利。

今天富邦主打籃下，籃板以55:43取得優勢，賈西亞得到28分、16籃板，塞瑟夫也砍下18分、11籃板，開幕賽表現出色的張宗憲，今天也有13分的進帳。
攻城獅今天外線手感相當不錯，投進13顆三分球，其中狠投6投4中得到23分，李家瑞8投4中得到18分，成力煥得到14分，雷特斬獲12分，而球隊主控高國豪則是拿到9分、7助攻。
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