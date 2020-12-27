P聯盟／禁區失手！攻城獅不敵富邦　主場兩戰拿下1勝1敗

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次節攻城獅命中率下滑，富邦靠著籃下強攻反超比分，之後兩隊互換領先多次，半場打完富邦以44:43領先；兩隊得分最高的都是洋將狠投得到15分，而賈西亞則攻下14分。
易籃再戰後，攻城獅靠著李家瑞的三分球又取得超前，之後他又切入禁區完成「三分打」，表現相當活躍，但富邦這邊靠著本土球員張宗憲、郭少傑等本土球員的發揮，打出25:16的攻勢，一度領先來到雙位數，三節打完擴大領先分數到7分。
末節，攻城獅讓狠投先留在場上，場上的節奏也變得比較明快，球隊利用攻防轉換打出8:1的小高潮，雙方戰成平手；但在此之後，富邦利用賈西亞和塞瑟夫在籃下優勢連續打點得手，在比賽剩下1分33秒時還有2分領先，之後林孟學利用二次進攻再擺進2分，賈西亞再切入得手，攻城獅下一波攻勢失誤收場，富邦靠著罰球鎖定勝利。
今天富邦主打籃下，籃板以55:43取得優勢，賈西亞得到28分、16籃板，塞瑟夫也砍下18分、11籃板，開幕賽表現出色的張宗憲，今天也有13分的進帳。
攻城獅今天外線手感相當不錯，投進13顆三分球，其中狠投6投4中得到23分，李家瑞8投4中得到18分，成力煥得到14分，雷特斬獲12分，而球隊主控高國豪則是拿到9分、7助攻。