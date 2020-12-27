影／芬園鄉農會推花海　農村旅遊體驗好悠遊

新冠肺炎疫情蔓延全球，與大自然生息共存的農村，成為民眾在疫情期間出外旅遊的首選，芬園鄉農會今（27）日辦理第一屆「2020花現芬芳佳園─農村旅遊體驗行銷活動」，活動自12月26日起至110年1月17日止，橫跨新年期間，讓社會大眾多個賞花遊憩，體驗農村旅遊的新去處。

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▲芬園鄉農會邀請鄉內特色小學文德國小進行開幕表演。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 27）

× ▲芬園鄉農會邀請鄉內特色小學文德國小進行開幕表演。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 27）

芬園鄉是彰化縣的傳統農業鄉鎮，過去在地農民一直辛苦農務耕作缺少行銷，因此，很多人都不知道芬園鄉除了鳳梨、荔枝、米粉，號稱芬園的農產「三寶」以外，也有卦山紅土咖啡、草莓、、豆皮、水蜜桃等特產，亦有埔茂花市、櫻花園區等著名花材可供遊憩。

為行銷農業觀光芬園鄉農會在芬園鄉嘉興村嘉東街高速公路橋下辦理第一屆「2020花現芬芳佳園─農村旅遊體驗行銷活動」活動，今（27）日的開幕活動，吸引親子一波波的踴入。

▲2020花現芬芳佳園─農村旅遊體驗行銷活動，農會安排農特產品品嘗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 27）

× ▲2020花現芬芳佳園─農村旅遊體驗行銷活動，農會安排農特產品品嘗。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 27）

芬園鄉農會總幹事黃翊愷說，2020花現芬芳佳園─農村旅遊體驗行銷活動，農會會不定期安排農事體驗活動，例如1月9日上午辦理花粉一起拔蘿蔔體驗活動，各活動詳情也請大家關注芬園鄉農會臉書，會不定時進行公佈。

黃翊愷指出，這次是芬園鄉第一次辦理花海活動，農民在休耕農地灑上大量向日葵、波斯菊等種子，而再幾天即將開花，藉時鼓勵社會大眾利用元旦假期一同來走走賞花，接著到鄰近埔茂花市、櫻花園區，也可以去採草莓、吃芬園特色小吃，亦或到三級古蹟寶藏寺走走，來趟賞花、文化、美食兼具的農村體驗旅遊，是非常適合親子及一般大眾的行程。

▲2020花現芬芳佳園─農村旅遊體驗行銷活動，各社區的特色進行行銷，展現芬園鄉各社區的活力。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 27）

× ▲2020花現芬芳佳園─農村旅遊體驗行銷活動，各社區的特色進行行銷，展現芬園鄉各社區的活力。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 27）

黃翊愷表示，整個活動利用本週末揭開序幕，邀請到各社區發展協會進行特色表演及擺攤，將各社區的特色進行行銷，展現芬園鄉各社區的活力，再者，也特別邀請鄉內特色小學文德國小進行開幕表演及食農特色擺攤義賣，也邀請大葉大學實踐里山精神，進行八卦台地聚落共學USR計畫的成果展。

黃翊愷說，透過農會四健會攜手大葉大學及文德國小的產學合作，推展食農教育，讓整個花現芬芳佳園─農村旅遊體驗行銷活動，除了休閒遊憩之外，也兼具教育意涵。