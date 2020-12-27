曾莞婷「背部全裸」泡湯10小時！只有1男星能靠近尬聊

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事實上，片中尺度最大的是龍劭華，曾莞婷爆料他是「全裸泡湯」，而且完全不做安全防護措施，相當豪邁表示：「男生有什麼好看的。」不過曾莞婷倒是替他背書，大讚龍哥的身材保持得很好。
至於女主角謝欣穎，則是在收工後立刻驅車趕來，本身就有關注公益議題的她也分享：「感謝監製讓我們有機會服務、溫暖更多人！很多時候就算工作再忙錄，有一點機會能幫助別人當然要盡力支持。」
《角頭-浪流連》故事描述阿慶（鄭人碩 飾演），在北館角頭大哥仁哥（柯叔元 飾）的女兒滿月宴上，偶遇攝影師小淇（謝欣穎 飾）進而衍生出一段相愛卻不能相守的愛情故事。但就在此時，另一個角頭勢力「湳沆」的大哥世界（盛鑑 飾）在背地裡陷害北館販毒，不僅讓北館深陷危機，仁哥與五虎們相繼誤解阿慶，小淇也因為阿慶受重傷，阿慶分身乏術，痛定思痛決定奮力一搏。《角頭－浪流連》將於2021年2月5日上映。
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