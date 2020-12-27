曾莞婷「背部全裸」泡湯10小時！只有1男星能靠近尬聊

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曾莞婷「背部全裸」泡湯10小時！只有1男星能靠近尬聊

記者翁新涵/台北報導

2020-12-27 19:32:50

▲曾莞婷在片中背部全裸泡湯10小時。（­圖／齊石）
▲曾莞婷在片中背部全裸泡湯10小時。（­圖／齊石）
《角頭》系列電影外傳《角頭－浪流連》，即將搶攻賀歲檔，劇組今（27）日特別到基隆奠濟宮廟口宣傳，並發放200份便當以及物資給在地弱勢民眾，大家為一睹演員鄭人碩、謝欣穎、高捷、曾莞婷、黃尚禾、唐振剛、張再興、吳震亞、王宣、林道禹、黃冠智等，把整個廟口廣場擠得水洩不通。曾莞婷更透露自己為電影，「背部全裸」泡湯10小時！
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第一次加入《角頭》系列的曾莞婷，在現場相當有人氣，大批粉絲搶著合影，她透露自己與片中飾演她老公的演員盛鑑，一起泡湯聊天「喬事情」，背部全裸戲泡了10個小時，可惜礙於片長沒有收入電影中，只剩下全身泡進溫泉中，僅露出頭部的畫面，但監製張威縯表示，如果票房破億便會釋出該片段。
▲曾莞婷裸背片段居然被刪掉了。（­圖／齊石）
▲曾莞婷裸背片段居然被刪掉了。（­圖／齊石）
事實上，片中尺度最大的是龍劭華，曾莞婷爆料他是「全裸泡湯」，而且完全不做安全防護措施，相當豪邁表示：「男生有什麼好看的。」不過曾莞婷倒是替他背書，大讚龍哥的身材保持得很好。

▲謝欣穎（右）和鄭人碩在片中有一段苦戀。（­圖／齊石）
▲謝欣穎（右）和鄭人碩在片中有一段苦戀。（­圖／齊石）
至於女主角謝欣穎，則是在收工後立刻驅車趕來，本身就有關注公益議題的她也分享：「感謝監製讓我們有機會服務、溫暖更多人！很多時候就算工作再忙錄，有一點機會能幫助別人當然要盡力支持。」

▲《角頭－浪流連》演員們到基隆廟口做公益。（­圖／齊石）
▲《角頭－浪流連》演員們到基隆廟口做公益。（­圖／齊石）
《角頭-浪流連》故事描述阿慶（鄭人碩 飾演），在北館角頭大哥仁哥（柯叔元 飾）的女兒滿月宴上，偶遇攝影師小淇（謝欣穎 飾）進而衍生出一段相愛卻不能相守的愛情故事。但就在此時，另一個角頭勢力「湳沆」的大哥世界（盛鑑 飾）在背地裡陷害北館販毒，不僅讓北館深陷危機，仁哥與五虎們相繼誤解阿慶，小淇也因為阿慶受重傷，阿慶分身乏術，痛定思痛決定奮力一搏。《角頭－浪流連》將於2021年2月5日上映。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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