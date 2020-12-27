曾莞婷「背部全裸」泡湯10小時！只有1男星能靠近尬聊

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▲曾莞婷裸背片段居然被刪掉了。（­圖／齊石）

事實上，片中尺度最大的是龍劭華，曾莞婷爆料他是「全裸泡湯」，而且完全不做安全防護措施，相當豪邁表示：「男生有什麼好看的。」不過曾莞婷倒是替他背書，大讚龍哥的身材保持得很好。

▲謝欣穎（右）和鄭人碩在片中有一段苦戀。（­圖／齊石）