增強信心！阿斯利康高層受訪　說疫苗能對抗英國變種病毒

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

增強信心！阿斯利康高層受訪　說疫苗能對抗英國變種病毒

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2020-12-28 06:33:28

▲阿斯利康（AstraZeneca）首席執行官索里奧特（Pascal Soriot）近日受訪時表示，相信阿斯利康與牛津大學合作研發的疫苗仍可以預防變種的新冠病毒。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿斯利康（AstraZeneca）首席執行官索里奧特（Pascal Soriot）近日受訪時表示，相信阿斯利康與牛津大學合作研發的疫苗仍可以預防變種的新冠病毒。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
英國新冠疫情加劇，變種病毒的出現與流行更是讓情況雪上加霜。然而，藥廠阿斯利康（AstraZeneca）行政總裁索里奧特（Pascal Soriot）27日受訪時表示，阿斯利康與牛津大學合作研發的新冠肺炎疫苗，也能預防正在英國蔓延的變種病毒，無疑為抗疫之戰注射了一劑強心針。
我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合英國媒體報導，阿斯利康（AstraZeneca）首席執行官索里奧特（Pascal Soriot）近日告訴《星期日泰晤士報》（Sunday Times），雖然還需進行更多測試以確保提高疫苗功效，但認為牛津／阿斯利康疫苗應該對變種病毒仍然有效。
目前英國政府已訂購了1億劑的牛津／阿斯利康疫苗，到3月底將提供約4000萬劑給人民。

有些人擔心牛津疫苗的預防效果可能不如其他藥廠的研究成果，例如已經在英國獲准施打並分配的輝瑞疫苗。對此索里奧特的回應是，阿斯利康的研究人員已找出致勝配方，令疫苗效力堪比對手，但暫時無法透露更多訊息，會待合適時機再公布。

外媒於昨(27日)指出，牛津／阿斯利康有希望在未來幾天內獲得監管機構的批准，並於1月4日推出，讓200萬的英國人民能在未來2週先接種到第一劑疫苗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

全台跨年演唱會卡司紛紛出爐，你最想要參加哪一場跨年演唱會？

全台跨年演唱會卡司紛紛出爐，你最想要參加哪一場跨年演唱會？

繼續作答
萊豬開放在即，請問您會購買來自美國的豬肉嗎？

萊豬開放在即，請問您會購買來自美國的豬肉嗎？

繼續作答
距離跨年演唱會不到10天，國內本土0確診破功，您認為跨年等相關大型集會活動要取消嗎？

距離跨年演唱會不到10天，國內本土0確診破功，您認為跨年等相關大型集會活動要取消嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀