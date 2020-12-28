增強信心！阿斯利康高層受訪 說疫苗能對抗英國變種病毒
增強信心！阿斯利康高層受訪 說疫苗能對抗英國變種病毒
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2020-12-28 06:33:28
英國新冠疫情加劇，變種病毒的出現與流行更是讓情況雪上加霜。然而，藥廠阿斯利康（AstraZeneca）行政總裁索里奧特（Pascal Soriot）27日受訪時表示，阿斯利康與牛津大學合作研發的新冠肺炎疫苗，也能預防正在英國蔓延的變種病毒，無疑為抗疫之戰注射了一劑強心針。
綜合英國媒體報導，阿斯利康（AstraZeneca）首席執行官索里奧特（Pascal Soriot）近日告訴《星期日泰晤士報》（Sunday Times），雖然還需進行更多測試以確保提高疫苗功效，但認為牛津／阿斯利康疫苗應該對變種病毒仍然有效。目前英國政府已訂購了1億劑的牛津／阿斯利康疫苗，到3月底將提供約4000萬劑給人民。
有些人擔心牛津疫苗的預防效果可能不如其他藥廠的研究成果，例如已經在英國獲准施打並分配的輝瑞疫苗。對此索里奧特的回應是，阿斯利康的研究人員已找出致勝配方，令疫苗效力堪比對手，但暫時無法透露更多訊息，會待合適時機再公布。
外媒於昨(27日)指出，牛津／阿斯利康有希望在未來幾天內獲得監管機構的批准，並於1月4日推出，讓200萬的英國人民能在未來2週先接種到第一劑疫苗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。