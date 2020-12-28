NOW早報／114旅客從「英國返台」！1人發高燒、4人有症狀

我是廣告 請繼續往下閱讀
稍晚傳出有 1 名旅客發燒逾 39 度，緊急送往醫院採檢，另有 4 人過去 14 天出現症狀，現場採檢後送集中檢疫所，指揮中心發言人莊人祥表示，114 名旅客中，其中 1 人因發燒超過 39 度，緊急送往部立桃園醫院採檢，另有 4 人過去 14 天出現症狀，現場採檢後再送集中檢疫所，詳細結果要今（28）日才會出爐。
今日天氣／週一東北風增強！北部、東北部持續降雨
今（28）日受東北季風影響，東半部地區有局部短暫雨，北部地區及中南部山區雲量較多，也有飄雨機率，中南部平地則大致為多雲到晴的天氣。
在氣溫方面，中央氣象局預報，今日低溫與昨日相比變化不大，約在16至19度，不過由於北部及東半部地區雲量較多，偶有降雨，高溫有下降趨勢，約21至23度，整日天氣偏涼，中南部地區高溫仍可達26至28度。
西門正妹「徵乾爹」爆紅！實測加LINE傻眼 網揭暗黑真相
日前一名身穿蘿莉裝的女子在西門町當街舉牌徵友，並留下自己的LINE，盼能找到好姻緣，引發不少網友討論，而現在又有一名「吊嘎妹」也走向街頭舉牌誠徵「乾爹」，但卻有網友實測後發現案情並不單純，貼文引發熱議。
繼先前有女子在西門町舉牌徵男友「一起過聖誕節」後，又有女子依樣畫葫蘆，在西門町穿著白色吊嘎，手上依舊拿著手寫牌子，上頭寫著「求找乾爹」，並表示乾爹不需要有錢，但需要陪她喝酒，酒量要好，她喝醉之前不能倒，還附上Line帳號，文末甚至寫著「希望你是我夜晚的星星」。
而有網友上傳其照片之後，引爆議論，但就有不少人留言表示、「剛剛加過了啊，好友人數爆了，超傻眼」、「信義區也有一個一模一樣的牌子....字跡還相同」、「信義區也有耶....」、「這根本酒店廣告啊，這麼明顯」、「酒店廣告+1啦，兩個不同人字跡內容能一樣？」、「酒店集團操作啊，蹭話題而已」、「昨天在信義區也看到一個耶，感覺是酒店廣告喔」。
辛龍「痛9個月走不出」爆解約 老闆吳宗憲：不再聊他
國標舞女王劉真3月病逝，留下老公辛龍和女兒霓霓，痛失愛妻9個月的辛龍至今難走出傷痛，復工遙遙無期，今（27日）老闆吳宗憲受訪表示「不再聊辛龍的事情」，疑似已與辛龍解約，而吳宗憲旗下經紀公司「容易文創」的維基百科，已將辛龍列為「已離開藝人」。
辛龍原定9月復出演藝圈，為公益演唱會開唱，最後因狀況仍未調適好而取消演出，吳宗憲今日談到辛龍表示：「我不再聊他的事情，唯一能讓自己走出來的是自己，我講了比所有人更多的話，真心的關愛溢於言表，還能再說什麼？知道的越多能說的就越少，一不小心講出來這樣不OK。」對辛龍近況一概封口。
比利時「聖誕老人」不知染疫！釀養老院157人確診18人亡
因應新冠肺炎疫情，許多國家在年末的聖誕、跨年活動上皆祭出相對應的防疫措施，不過在比利時卻傳出一起因為「聖誕老人」染疫，造成養老院群聚感染的案例。這起群聚感染事件原先僅有1例死亡，不過隨著確診人數增加，日前統計已經有157人染疫，而死亡人數則達到18人， 事件曝光後掀起當地居民熱議。
企鵝妹直播出意外！「抖內金額」曝 尖叫刪片粉絲全傻眼
南韓網紅企鵝妹（柳允進윰찌니，Jinny）長相甜美，一路從韓國發展到台灣，而後又離開台灣到歐美，在IG也擁有超過20萬的粉絲，相當受到歡迎。不過，就有網友爆料「企鵝妹不小心把斗內金額露出來了！」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「企鵝妹在實況不小心把斗內金額露出來了，斗內總共35萬7865美金，美國觀眾IP值錢，斗內又多，美金就是香，真的還是去歐美發展好」。
只見貼出的備份影片當中，原本企鵝妹應該是要操作切換成視訊畫面，但卻誤按到實況後台的主頁，因此揭露了自己被抖內的金額，上頭寫著「35萬7865美金」，見狀自己切錯畫面，企鵝妹還尖叫了一聲，隨後該影片也已經被她刪除，但已經有網友備份瘋傳。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。