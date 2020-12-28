美國耶誕爆炸案屍塊鑑定出爐！屬於露營車主兼炸彈客
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2020-12-28 07:02:46｜2020-12-28 07:17:12
美國田納西州大城納許維爾（Nashville），於耶誕節當天發生露營車爆炸事件，造成多棟建築物受損，並有3人受傷。警方在現場找到疑似人體殘骸的屍塊送驗，現在證實屬於63歲的露營車車主華納（Anthony Quinn Warner），同時也是爆炸案的主嫌。
綜合《田納西人日報》等當地媒體報導，檢察官科克倫（Don Cochran）於當地時間週日下午主持新聞發布會，發表有關爆炸案的最新調查進度。他在會中證實，車主華納就是該起案件的炸彈客，爆炸當時他人就在現場，並已因此喪生。據了解，華納與家人在田納西州居住多年。當地官員表示，沒有跡象表明除了華納之外，還有其他人也參與了爆炸案，當局對有關監控錄像的審查都只看到華納的身影。
目前仍在調查華納的犯案動機，美國聯邦調查局(FBI)推估應屬「孤狼式」襲擊，不過由於華納此前並不在當局的黑名單上，所以還無法斷定是否為恐怖攻擊。
報導並指出，華納做過多份資訊科技類工作，對電子和警報系統的操作經驗豐富。最近一份工作是在房地產公司Fridrich & Clark擔任電腦技術員。