沒疫苗就別來了！欲終止軍事協定　杜特蒂拿駐軍嗆美國

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沒疫苗就別來了！欲終止軍事協定　杜特蒂拿駐軍嗆美國

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2020-12-28 08:06:24

▲菲律賓總統杜特蒂近日嗆美國，若不提供足夠疫苗給菲律賓，就要終止雙方的軍事互訪協定，意味著美國的駐軍得離開。資料照。（圖／翻攝自ABS-CBN News ）
▲菲律賓總統杜特蒂近日嗆美國，若不提供足夠疫苗給菲律賓，就要終止雙方的軍事互訪協定，意味著美國的駐軍得離開。資料照。（圖／翻攝自ABS-CBN News ）
新冠肺炎疫情肆虐全球，疫苗成了搶手貨，各國政府無不希望獲得疫苗的優先分配權，以遏止國內疫情，但在供應有限的情況下，不是所有國家都能很快拿到。菲律賓總統杜特蒂已過週六表示，除非美國能向菲律賓提供對抗新冠病毒的疫苗，否則就要終止美菲之間的《軍隊互訪協定》（Visiting Forces Agreement，VFA），讓美國駐軍滾出菲律賓。
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綜合菲律賓媒體《INQUIRER》《ABS-CBN》報導，杜特蒂已在今年稍早宣布要終止VFA，但為了區域政治和發展，決定把暫緩期限展延6個月。已過週六在馬尼拉，杜特蒂表示VFA即將結束，若是沒有他的首肯，美軍就得離開、無法繼續停留；並要求美國做好提供2000萬劑疫苗的準備，否則就走人。
報導並指出，先前菲國外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）曾表示，菲國確定能取得1000萬劑由美國輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech合作研發的新冠疫苗，並獲得世界銀行和亞洲開發銀行資助，預定明年1月送達，但由於「有人誤事」，導致交易失敗。

對此杜特蒂出面聲援被指控誤事的菲國衛生部長，認為不應相信美國會立即派送疫苗的「鬼話」，指控：「他們連在自己的地盤都做不到立刻派送了，這些美國人，別相信他們。」

菲律賓總統府發言人哈里·羅克（Harry Roque）也附和杜特蒂的說法，說總統只要求美國能公平對待菲國、有平等的關係，因此若美國不肯提供疫苗，那VFA就得說再見：「總統的意思是我們需要實質互惠，他們（美國）必須實際交付，而不能只有口頭承諾。」

《日經亞洲》則分析，杜特蒂此舉，是因近日菲國國內湧現對政府採購疫苗進度落後的批評，所以把腦筋動到軍事交換上，拿軍事訪問協定當作換疫苗的籌碼，以確保能從美國獲得新冠疫苗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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