沒疫苗就別來了！欲終止軍事協定　杜特蒂拿駐軍嗆美國

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報導並指出，先前菲國外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）曾表示，菲國確定能取得1000萬劑由美國輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech合作研發的新冠疫苗，並獲得世界銀行和亞洲開發銀行資助，預定明年1月送達，但由於「有人誤事」，導致交易失敗。
對此杜特蒂出面聲援被指控誤事的菲國衛生部長，認為不應相信美國會立即派送疫苗的「鬼話」，指控：「他們連在自己的地盤都做不到立刻派送了，這些美國人，別相信他們。」
菲律賓總統府發言人哈里·羅克（Harry Roque）也附和杜特蒂的說法，說總統只要求美國能公平對待菲國、有平等的關係，因此若美國不肯提供疫苗，那VFA就得說再見：「總統的意思是我們需要實質互惠，他們（美國）必須實際交付，而不能只有口頭承諾。」
《日經亞洲》則分析，杜特蒂此舉，是因近日菲國國內湧現對政府採購疫苗進度落後的批評，所以把腦筋動到軍事交換上，拿軍事訪問協定當作換疫苗的籌碼，以確保能從美國獲得新冠疫苗。
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