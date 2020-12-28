暖心企業給機會　助智障青年職場站穩腳步

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對於輔導身心障礙者就業，勞工局秉持的立場是「不放棄任何一人」，就服員又為小恩開發多次機會，一年多來，小恩曾先後在健身房及量販店工作。
今年七月，因疫情影響公司縮編，小恩失業求助張煌輝，張探詢他就業意願，小恩坦稱「最愛平祿」，張煌輝嘗試向徐經理爭取，對方一口答應，同意讓小恩回巢試試看。徐少同表示，只要肯打拼，平祿用人不設限。
張煌輝說，能重返平祿，小恩樂開懷，那張平日淡漠的臉，終於有了笑容，並因珍惜工作更努力，伙伴偉宏也說，小恩總主動分擔工作，很勤快，有他在，自己輕鬆多了。徐經理欣慰的則是，看到小恩凡事積極的工作態度。
只是，小恩仍安靜不擅與人互動，為協助他改善人際關係，就服員鼓勵小恩參加穩定就業團體活動，在團體中開口分享工作甘苦，培養表達心情與發問能力，勞工局用心見成效，小恩固著個性鬆動多了，不只願意與人接觸，私下還會三五好友相約打球去，連媽媽都說兒子「開竅」了。
臺中市政府勞工局表示，身心障礙朋友求職不易，勞工局全方位給予輔導，諸如協助開發工作機會，連結各種成長團體，透過參與學習與人互動，希望協助他們穩定就業。感謝平祿一再給小恩機會，並在伙伴友善扶持下，小恩終能成為勞動付出者，在工作中體認存在價值。
勞工局呼籲，多給身心障礙者機會，讓他們有逆轉人生契機，也許，因此也為公司找到好人才，彼此共創雙贏。