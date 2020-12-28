暖心企業給機會　助智障青年職場站穩腳步

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暖心企業給機會　助智障青年職場站穩腳步

記者金武鳯/台中報導

2020-12-28 10:32:43

暖心企業一再給機會 智障青年職場站穩腳步
▲台中市平祿壽司對身障者不設限進用，小恩進出二次，終能在職場站穩腳步。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.28)
台中市平祿壽司經理徐少同是個暖男，一年多前初掌平祿，洗碗部4個職缺全部進用身心障礙者，徐少同考量自動化洗濯系統可依照SOP操作，安全簡易的工作屬性適合他們，當時小恩是其中一人，但智能障礙的他，卻因初入職場無法適應而離職，暖男經理再次給他機會回巢，助小恩翻轉人生。
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小恩年僅19歲，去年高中畢業，經由臺中市勞工局輔導在平祿壽司當洗碗員，家人很為他開心，豈知，小恩工作一個多月就因適應不良離職了。輔導小恩的就服員張煌輝表示，小恩除了輕度智能障礙外，還有人際溝通及專注力不足等障礙特質，以致初入職場無法與人互動配合，工作執行力也不足，只能黯然離職。
▲台中平祿壽司是暖心企業，一再給小恩機會，讓他特別珍惜，加倍努力還報。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.28)
▲台中平祿壽司是暖心企業，一再給小恩機會，讓他特別珍惜，加倍努力還報。（圖／記者金武鳳攝，2020.12.28)
對於輔導身心障礙者就業，勞工局秉持的立場是「不放棄任何一人」，就服員又為小恩開發多次機會，一年多來，小恩曾先後在健身房及量販店工作。

今年七月，因疫情影響公司縮編，小恩失業求助張煌輝，張探詢他就業意願，小恩坦稱「最愛平祿」，張煌輝嘗試向徐經理爭取，對方一口答應，同意讓小恩回巢試試看。徐少同表示，只要肯打拼，平祿用人不設限。

張煌輝說，能重返平祿，小恩樂開懷，那張平日淡漠的臉，終於有了笑容，並因珍惜工作更努力，伙伴偉宏也說，小恩總主動分擔工作，很勤快，有他在，自己輕鬆多了。徐經理欣慰的則是，看到小恩凡事積極的工作態度。

只是，小恩仍安靜不擅與人互動，為協助他改善人際關係，就服員鼓勵小恩參加穩定就業團體活動，在團體中開口分享工作甘苦，培養表達心情與發問能力，勞工局用心見成效，小恩固著個性鬆動多了，不只願意與人接觸，私下還會三五好友相約打球去，連媽媽都說兒子「開竅」了。

臺中市政府勞工局表示，身心障礙朋友求職不易，勞工局全方位給予輔導，諸如協助開發工作機會，連結各種成長團體，透過參與學習與人互動，希望協助他們穩定就業。感謝平祿一再給小恩機會，並在伙伴友善扶持下，小恩終能成為勞動付出者，在工作中體認存在價值。
勞工局呼籲，多給身心障礙者機會，讓他們有逆轉人生契機，也許，因此也為公司找到好人才，彼此共創雙贏。
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