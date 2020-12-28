英返台航班機組員 陳宗彥：一律採檢2次、居家檢疫14天
英返台航班機組員 陳宗彥：一律採檢2次、居家檢疫14天
記者呂炯昌/台北報導
2020-12-28 10:13:56
英國爆發高傳染力新冠肺炎變種病毒後，中華航空昨（27）日晚間搭載114名旅客、13名機組員從英國倫敦抵台，中央流行疫情指揮中心副指揮官、內政部長陳宗彥表示，機組員返台需居家檢疫14天，加上前後2次採檢均為陰性，才能實施自主健康管理。
立院外交及國防委員會今（28）日邀請邀請外交部部長率領事事務局局長、僑務委員會、交通部、衛生福利部、內政部、勞動部、大陸委員會報告「因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，我國人與外國人入出境管制政策之執行現況，及我駐外館處相關防疫作法」，並備質詢。陳宗彥在會前被問到英國返台航班檢疫時表示，從英國回來航班已經減半，兩家國籍行航空其中一家已經暫停航線，所有入境旅客一律集中檢疫所，滿14天後會進行採檢，若入境有症狀的話也會先進行採檢。至於英國返台航班機組員，陳宗彥表示，一律居家檢疫14天，入境採檢一次、檢疫期滿再採檢第二次，都為陰性才進行自主健康管理。
媒體詢問昨晚返台航班是否有人有發燒症狀？陳宗彥表示，昨晚回台航機127人中，其中有一位有發燒症狀，有4位在過去14天之內有症狀，所以是機組員加有症狀一共18位進行採檢後，送昆陽實驗室檢驗。
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