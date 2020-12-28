封關倒數！台股盤中漲百點再創高　航運族群噴出

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權值股台積電漲0.5%，來到513元附近。鴻海漲逾1%，來到92.7元。聯發科漲2.7%，來到735元。南亞科與華邦電各漲3%與8%，來到86.2元與28.9元。群創漲3%，來到14.8元。聯電、緯創、旺宏漲幅都有1到3%。大立光則是小漲。
不過盤面焦點為航運族群，包括萬海、陽明、至信、長榮、四維航都飆漲停，榮運、中櫃也來到9%以上，中航、益航漲超過7%，華航漲3%。其他傳產如裕隆漲5%、大成漲2.8%、卜蜂漲逾1%也很強勢。
針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股近期仍維持高檔震盪、走高的格局，推升力道主要是反映部分族群受惠於庫存偏低帶來的供需緊俏、漲價題材表現尤其亮眼；另外盤面上資金輪動也是成為支撐大盤穩健向上、維持偏多格局的重要力道。
展望後市，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，在資金充沛、不退場的大前提下，台股後市可望一路維持高檔震盪格局、持續攀高；基本面配合現階段美國零售銷售庫存偏低，拉貨力道有望持續。
永豐投顧則指出，展望元月，財報週開始，電子股業績將成為關注焦點，短期在疫情及紓困案無解下，大盤震盪，惟元月後預期法人歸隊，故建議留意逢低買進時機。預期本週指數逐步攀升，指數空間14200點到14500點。