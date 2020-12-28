中職／富邦網羅傑斯 5洋將笑傲中職
記者吳政紘/綜合報導
2020-12-28 10:09:33
富邦悍將今與32歲的尼加拉瓜籍投手傑斯(暫譯，全名為Juan Carlos Ramírez)完成簽約，成為新球季富邦第五位加盟的外援戰力，悍將領隊蔡承儒表示，經過球團長期觀察，傑斯的直球相當有威力，同時也有不錯的變化球角度，近期表現也相當優異。因此決定邀請入隊，厚實球隊整體實力。
傑斯為右投右打，自2006年起在美職新人聯盟展開職棒生涯，2013年在大聯盟首度登板後，2015-19年陸續在費城人、響尾蛇、水手、紅人及天使等球隊出賽。總計六年的MLB資歷留下出賽142場、主投288.1局，並拿下15勝及204次奪三振等紀錄。2020年季末加入墨西哥太平洋冬季聯盟，5場先發拿下3勝，防禦率僅1.57，近兩場先發都投超過7局，更在12/16先發出賽投8局無失分拿下勝投，預計再投一場先發結束冬季聯盟賽事後，即準備來台參加春訓，備戰明年中華職棒賽季。身高196公分的傑斯可勝任先發、中繼、後援等不同角色，近年則專職擔任先發投手。2017年成為天使隊固定先發輪值一員，單季繳出11勝不僅是個人大聯盟生涯最佳紀錄，也是該季天使隊最多勝的投手。對於能夠帶著太太一起來到全新的環境為富邦效力，傑斯本人除了希望能夠在台灣度過美好的時光外，也渴望了解更多美麗的台灣文化，更期待能夠早日登板投球，讓球迷愛上他所帶來的JC TIME。富邦悍將領隊蔡承儒表示，因受全球疫情影響，洋將來台的程序比以往更加繁瑣，抵台後加上隔離和自主健康管理的時間，需要更多時間調整，所以今年底球團就超前部署準備更多的洋將人選，以備不時之需，希望明年開季就以最充沛的洋將戰力迎接全新球季。