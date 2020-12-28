被變種病毒害慘 又傳數百「隔離中」英國滑雪客逃出瑞士
被變種病毒害慘 又傳數百「隔離中」英國滑雪客逃出瑞士
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2020-12-28 10:09:45
英國近期發現傳染力更強的新冠病毒變異體，導致境內確診病例急速飆升，並陸續在其他國家發現感染者，使各國的抗疫之戰更加艱辛。現在瑞士滑雪勝地-瓦萊州（Valais）巴涅市（Bagnes）的韋爾比耶（Verbier）度假村，又驚傳有數百名隔離中的英國滑雪客集體失蹤，外界憂心此事或將加劇變種病毒傳播。
多家英國、瑞士等歐洲媒體報導，已過週末有3.400名英國遊客被隔離在韋爾比耶，但旅館和出租公寓業者週日報告稱，許多遊客沒有接聽房間電話，擺在房門前的早餐托盤也沒有被動過的痕跡，多達350名遊客就這麼人間蒸發，只剩下約12人乖乖留在房間裡。瑞士於12月20日停止了從英國入境的航班，並規定自12月14日起抵達瑞士的人員必須隔離10天。
由於事出突然，大批事前已從英國前往瑞士，準備滑雪度假的遊客就這麼被隔離起來。報導並指出，這些消失的遊客，有部分被發現已逃去法國。
雖然此事讓當地人民感到不悅，但巴涅斯市的發言人讓·馬克·桑多茲（Jean-Marc Sandoz）也坦言，他能理解了旅客的錯愕與憤怒，因為瑞士政府對來自英國的人所施加的檢疫要求，決定過程太過臨時、倉促。現在只希望這不會加劇歐洲各地的疫情。
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