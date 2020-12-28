當院長好難？蘇貞昌重提因口罩被范瑋琪罵狗官
記者劉育辰/綜合報導
2020-12-28 10:32:13｜2020-12-28 10:32:46
監察院院長陳菊今（28）日率領監察委員前往行政院巡查；而行政院院長蘇貞昌則是在會議前致詞時一一細數自己這次上任行政院院長後的政績，以及行政團隊的辛勞。其中提到，在條件不足的情況下，要做決策其實很困難，加上結果未知，壓力更壓重大，就像當初禁止口罩出口，有人罵他狗官，但事後看來，當初的決策是對的。
蘇貞昌在今日監察院109年巡察行政院會議前致詞時說：「過去的一年，我們實在有夠辛苦。」不但國人辛苦，行政機關也相當辛苦，雖然平常都執行例行公事，但在重大時刻、危機來臨時往往不可預見，所以行政團隊在做重大決策時，往往都是重大的突發事件，需要「超前部署」，但在能見度不足、資訊不明、前程不知、條件不成熟、結果不可測的情況下做決定，是行政團隊在關鍵時可必須做出的決定，而這些決定往往都要付出代價。蘇貞昌也在會議中重提當初被范瑋琪罵狗官一事。蘇貞昌指出防疫初期，行政團隊認為中國資訊不明、資訊不可信，且武漢的疫情相當奇怪，加上台灣國內口罩產能不足，決定將口罩列為戰備物資、禁止出口，沒想到就被罵狗官、沒人性。現在看來當初堅持、忍著被罵，不但讓台灣人人有口罩戴，還能幫助其他國家，過程並不簡單。