直播／英航班採檢出爐、增5名境外移入 陳時中親自說明
直播／英航班採檢出爐、增5名境外移入 陳時中親自說明
記者陳致宇／台北報導
2020-12-28 14:00:00
中央流行疫情指揮中心表示，今（ 28 ）日新增 5 名新冠肺炎境外移入個案，下午 14:00 召開記者會，由指揮官陳時中親自說明，此外，華航 CI082 倫敦－台北航班昨（ 27 ）日抵台，機上 127 名旅客及機組員已完成初步採檢，結果也將於今日記者會中宣布，最新狀況由《 NOWnews 今日新聞》直播帶您了解。
華航 CI082 倫敦－台北航班昨（ 27 ）日下午 17:36 抵台，機上共有 114 名旅客及 13 名機組員，傳出有 1 名旅客發燒逾 39 度送醫採檢，另外有 4 人過去 14 天出現症狀，現場採檢後再送集中檢疫所，其餘旅客則是搭車至集中檢疫所採檢，晚間已全數採檢完畢， 13 名機組員則是於現場採檢後，由公司安排進入防疫旅館居家檢疫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。