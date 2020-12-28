韓國防群聚感染　親屬新年聚會也受限

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韓國近期疫情急速惡化，單日確診人數在12月中突破千例後屢創新高，為避免疫情因年底耶誕及跨年連假再次擴散，政府將12月底至1月初訂為特別防疫期，首爾、仁川及京畿道等首都圈政府更率先下令全面禁止5人以上禁令，呼籲民眾盡量待在家中，不要外出聚會。
●首都圈禁止5人以上聚會 家人例外標準引發混亂
講到跨年，韓國人的標準行程就是「喝酒！跟朋友或家人在家或在外面通宵喝酒，隔天元旦再跟家人一起吃一碗熱呼呼的年糕湯」，年近30的首爾市民李先生難掩失望，「但今年只能自己待在家裡了」。
韓國政府對全國餐廳下令禁止5人以上聚會，首爾、仁川、京畿道等首都圈地區更是全面限制所有5人以上聚會，等於變相禁止所有跨年活動。
但禁令一出，隨即在當地社群引起一陣混亂，原因在於「家人例外」。網路上可以看到許多相關貼文，包括「我家就超過5人了，怎麼辦」、「老家的媽媽來幫忙顧小孩可以嗎」等疑問不斷。
據韓聯社向相關單位詢問結果，各地區定義有些微不同，但基本上允許戶口名簿上登記的直系親屬在室內、外聚會，但有非前述範圍者在場時都算違反規定，也不允許5人以上外出用餐。
●首爾代表性跨年敲鐘活動取消
首爾市政府也決定取消今年的普信閣新年敲鐘儀式，成為這項活動自1953年開辦以來首次取消。
普信閣建於1468年，1619年遷至光化門附近的現址，原用於早晚敲鐘通知開啟及關閉城門，到了現代，成為每年12月31日午夜的例行活動。
每逢跨年，都能看到位於大路口的普信閣四周擠滿人潮，電視台也會轉播現場畫面，讓電視機前的觀眾能一起聽著普信閣的鐘敲響33次，慶祝新的一年到來。
不過，為避免跨年人潮聚集，首爾市政府決定取消今年活動，改由市府YouTube頻道及TBS電視台播放預錄敲鐘影片。
●看不到新年第一道曙光 日出勝地關閉
除敲鐘活動外，前往日出勝地迎接新年第一道曙光，也是韓國人熱愛的跨年活動之一，今年受疫情影響，許多人選擇預約鄰近的旅館、民宿，在盡量不與外人接觸的狀況下欣賞日出。
不過，韓國政府自12月24日起宣布關閉江陵正東津、蔚山艮絕岬、浦項虎尾岬、首爾南山公園等適合欣賞日出的著名觀光景點，並在周遭設置防止民眾出入的障礙物及警示標誌。
同時，為減少民眾外出活動及區域間往來，政府也要求各地旅館、民宿等宿泊設施只能提供5成房間預約，讓已經受理約9成預約的旅宿業者頭痛不已，不僅跨年旺季的收入化為泡影，還得費心費力處理退訂事宜。1091228