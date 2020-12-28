外館21人確診　陳情書控訴外交部只提供口罩、無防疫SOP

新冠肺炎疫情持續蔓延，已超過8000萬人確診，我國外交部駐外館處也有10處、21人確診。國民黨立委爆料接獲外館同仁陳情信，控訴外交部沒有防疫SOP，只會提供口罩，並無其他實質防疫措施。

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立院外交及國防委員會今（28）日邀請邀請外交部部長率領事事務局局長、僑務委員會、交通部、衛生福利部、內政部、勞動部、大陸委員會報告「因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，我國人與外國人入出境管制政策之執行現況，及我駐外館處相關防疫作法」，並備質詢。立委呂玉玲質詢時表示接獲外館同仁陳情信，指控外交部防疫缺時。

陳情信指出，「全球疫情爆發以來，陸續有多個外館同仁確診，很遺憾，我所在的館處也在其中。」外交部長吳釗燮不久前在外交部臉書上寫了一封給駐外同仁跟全體國人的信，文中除了心疼駐美蕭代表因接觸確診同仁「不幸」被「隔離」外，還希望民眾體諒外館因疫情無法提供迅速服務，然該封公開信發佈後，外交部在外館防疫問題上，仍無確實的因應對策，讓人失望。

信中指出，我們有全球最佳的防疫成績，過去一年來，外交部指示外館在全球宣揚「台灣模式」、Taiwan Can Help，但外交部對我們駐外的同仁，除了提供口罩外，再無其他實質幫助。這段期間，外館同仁每天承受著染疫的風險上班，有家眷者，更擔心牽連家人，看著駐在國每天的確診人數一再創下新高，我們所受的心理壓力是國內長官所無法體會的。

陳情信表示，外交部沒有外館防疫SOP，導致各個外館標準不一，說是讓外館因地制宜、配合駐地政府規定，但實際外館無可依循之準則，防疫全憑館長或甚至只是人事同仁一己之見，外館沒有任何一位同仁是醫學或傳染病專業背景，又無諮詢對象，往往造成外館所謂防疫措施似是而非、模稜兩可，毫無邏輯及標準。

陳情信最後呼籲，外交部短期內應偕同衛福部專家學者擬定外館因應疫情對策，以及面對同仁確診後之SOP，制定外館遠距辦公準則，要求外館務必落實，提供同仁諮詢窗口，長期目標為檢討提升外交部內部及外館資安及設備，創造遠距辦公之軟硬體環境，確保外館具有遠距辦公之功能。

衛福部常務次長石從良答覆表示，衛福部與外交部之間有密切聯繫，之前有幾個駐外館處也有跟防疫醫師做視訊諮詢。外交部政務次長田中光表示，剛從印度回來，印度疫情十分嚴峻，防疫措施不敢輕忽，一進館處要量體溫 ；外館非機密公文可以透過保密電腦遠距辦公，重要機密公文則由專人運送。

呂玉玲詢問是否有防疫「超前部署」？田中光表示，如果整個辦公室染疫，有籌備第二辦公室。針對陳情信，外館有好幾百人，這封陳情信可能只是個人的想法。