國民黨串連全台反萊豬公投 江啟臣：民進黨不做人民來做
國民黨串連全台反萊豬公投 江啟臣：民進黨不做人民來做
記者丁上程/台北報導
2020-12-28 11:16:10
國民黨今天（28日）上午，串連各縣市議會黨團召開「反萊豬、拚公投、護食安」記者會，共同宣示捍衛國人食安、守護下一代健康的決心。黨中央上午也邀集國民黨主席江啟臣、秘書長李乾龍、革實院長羅智強以及文傳會主委王育敏召開記者會。江啟臣強調，反萊豬已經成為全民意志，「請政府尊重人民直接民權的行使。民進黨政府不願意承擔的壓力，由人民來承擔，民進黨政府做出錯誤的決定，由人民來修正」。
江啟臣在記者會上表示，現在的民進黨政府，面臨代議制度的失能以及食安管制的失能。「完全執政的情況下，幾乎所以有民進黨立委一致屈從黨意，站在民意的對立面。」江啟臣說，「堅持萊豬的管理，不能只有靠業者的自律跟良心，還要有明文的規範。食安如果只有靠業者的良心跟自律，那我們要這個政府幹什麼？這個政府真的可以下台了」。針對行政院長蘇貞昌向地方政府喊話，中央地方規定若不一，將會亂了套，江啟臣也抨擊，真正亂了套的是中央政府。「民進黨政府一邊喊開放，中央部會卻一個一個說禁用。」江啟臣說，「教育部、國防部、退輔會、體育署、警政署，哪一個不是自己出來喊要禁用？然後居然還要地方政府不要各自為政？對於蔡政府來講，食安只是嘴巴說說而已」。
江啟臣直言，希望透過公投連署，讓大家知道台灣人不歡迎萊豬。「如果明年可以順利完成公投，讓人民展現自己的意志，我們更可以確保高風險的肉品不會進一步開放。」江啟臣說，「投下公投票，將是我們最後阻卻萊豬進口的機會，所以請政府尊重人民直接民權的行使」。江啟臣表示，民進黨政府不願意承擔的壓力，由人民來承擔，民進黨政府做出錯誤的決定，由人民來修正。「接下來的公投連署，我們已經做好準備，所有各縣市黨部議會全力動員，務必在最短時間完成連署。」江啟臣說，「讓人民可以在明年828，也就是在蔡總統宣布萊豬進口一週年，為這個政策劃下句點」。