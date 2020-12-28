拒萊豬　中市藍營連署拼公投

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國民黨團執行長吳瓊華表示，民眾的健康才是政府執政必須優先考量的利益，但蔡英文總統拒絕溝通，迄今無法說明開放萊豬進口對我們國家、人民有什麼好處，就以黨紀要求民進黨籍立法委員強行通過進口萊豬等九項行政命令，以多數暴力碾壓民意，讓國人處於隨時可能吃下有害健康萊豬的陰影下，行政與立法嚴重失能。
李中議員表示，台中市在幾年前就通過食安條例，對於所有的豬肉以及加工品都禁止含有乙型受體素，且已經過行政院核備，完成一切完成法定程序，黨團將要求市政府嚴格落實，另外中央現在推出各類標章，搞得非常混亂，故意要混淆視聽，議會要求臺中市政府要設計「萊豬標章」，只要任何食品或製品檢驗出含有萊劑，就要貼上萊豬標章，這也是蔡英文說的，讓老百姓多一個選擇的機會。
議員黃健豪說，當初中央核備給台中的標準，就是零檢出，臺中市政府不要害怕，不管中央的標準怎麼改，就是要強力落實，此外，民進黨的國會議員，放棄民意只有黨意在前，已經變成黨意代表，公投是要補代議民主的不足，公投不會沒有用，民眾要珍惜手中的公投票，呼籲大家一定要踴躍連署、踴躍投票。
張瀞分議員說，萊豬吃下去不會馬上死，但是會慢慢死。中央政府不是耳聾就是目盲，許多團體走上街頭，大聲疾呼，但他們就是裝作看不到，這次辦公投，大家一定要出來用力支持，破除公投沒有用的魔咒。
楊正中說，今天記者會是要告訴台中市民與全國民眾，人民是主人，公投是直接民主，他不信正義喚不回，他要喚醒全國民眾來支持公投，不要讓民進黨蔡英文總統繼續踐踏人民聲音。
台中市議會黨團將與國民黨中央黨部同步，全力推動「護食安」公投二階連署作業，擇期公布二階連署啟動時間與地點，希望民眾踴躍參與，務必讓公投成案，讓全民能於明年8月28日透過公民投票的方式，人民自己站出來表達守護食安與下一代健康的堅定立場，讓萊豬進口的政策得以反轉。