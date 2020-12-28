國產豬標章公信力蕩然無存　洪孟楷：網拍買一個50元

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林為洲說他接到早餐店業者的反應，民眾都會問豬肉來源，但早餐店業者利潤低，也很難像皇家傳承牛肉麵一樣去送檢驗給消費者看，唯一有的只有政府標章，但衛福部標章上網就可以下載、農委會標章只需要簽切結書就能拿，不具有檢驗報告的標章毫無公信力可言，消費者不買單，最直接的應對方式就是先不碰豬肉相關食品，衝擊商家生意。
國民黨團書記長林奕華指出，行政院官員、民代都會說美豬市占率低，但美國養豬協會NPPC（National Pork Producer Council）都預估未來出口到台灣的豬肉會大增，「萊委們前幾天才用表決輾壓民意，現在跳出來要官員道歉已經沒人會信你們了，我們要求政府做好標章把關、正本清源，以及最重要的，萊委們1月6日開始反萊豬連署，還給民眾食安。」
洪孟楷表示，按照衛福部長陳時中日前備詢時的說法，要把全台灣立案登記的餐廳稽查一輪要花12年，這還不包含沒有立案的路邊攤、小吃店，且商家通過稽查後，標章永久有效，即便把豬肉換成外國豬，也是採自願報備制。
「現在業者自救，除了去網路上下載衛福部的標章，其實花100元就能在拍賣網站上買到貼紙，50元可以買到反萊豬的關東旗。」洪孟楷表示，甚至連其他商人都嗅到這股恐懼萊豬的商機，在網站上賣相關反萊豬貼紙，就因為政府部門多頭馬車，拿不出具有公信力的應對方式。
林為洲最後補充，只要貼標章的配套措施就是檢驗落實，抽檢沒落實，後果就是商家亂貼，而已他選區新竹縣為例，全新竹縣立案的業者上萬家，檢驗人力竟只有「1人」，他說「這檢驗一輩子都檢驗不完」。