NBA／柯瑞砍36分、妹婿飆絕殺三分球 助勇士奪本季首勝
NBA／柯瑞砍36分、妹婿飆絕殺三分球 助勇士奪本季首勝
記者鍾東穎/綜合報導
2020-12-28 11:51:38
勇士今(28)日出戰公牛，一哥Stephen Curry（柯瑞）在練球時連續投進105顆三分球，今天攻下最高36分，但關鍵是最後2.3秒「柯瑞妹婿」Damion Lee飆進絕殺三分球，幫助勇士終場以129:128搶下本季首勝。
賽前受訪勇士主帥Steve Kerr透露，Curry在訓練中連續投進105顆三分球，直呼，「太瘋狂了，應該被記錄在金氏世界紀錄裡。」還提到第106顆落空時Curry自己也笑了。不過Curry今天外線手感普通，15投僅5中，好在關鍵第四節單節狂轟13分，加上最後16.9秒Kevon Looney補籃追平，儘管公牛一哥Zach LaVine急停跳投要回領先，但Looney送助攻給剛替換上場的Lee投進絕殺三分球。
勇士開季前2戰遭遇強敵籃網和公鹿，一共輸了對手65分，今天團隊命中率仍不加緊有40.4%，但更勇於出手多了公牛18次，加上罰球多達90%命中率，才有機會緊咬落後，甚至上演絕殺戲碼。勇士傷兵魔咒持續中，替補大前鋒Marquese Chriss因為右腳踝骨折，下周開刀，很想出賽的Draymond Green仍因足部傷勢將繼續缺席未來2場比賽，本季還未代表勇士出賽過。