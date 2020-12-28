機組員防疫規範升級 居家檢疫變7天、期滿須採檢
記者陳致宇／台北報導
2020-12-28 12:06:02
日前紐西蘭籍機師確診新冠肺炎，還造成 3 民接觸者感染，外界要求重新檢視機組員防疫規定，交通部次長王國材今（ 28 ）日回應，未來機組員居家檢疫將從 5 天延長到 7 天，期滿後還須進行採檢，同時也會要求加強自主健康管理規範，除了禁止前往聚會場所，進一步禁止搭乘大眾交通工具。
交通部次長王國材表示，針對《國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則》，研議將居家檢疫從 5 天延長到 7 天，期滿後還須進行採檢，並於指定場所集中檢疫，但考量人力調度困難，居家檢疫未滿 7 天仍可以派飛，但究竟要多久之後才可以派飛，還要與指揮中心討論。王國材指出，會加強要求機組員 8 至 14 天自主健康管理期間規範，除了禁止前往聚會場所，近一步禁止搭乘大眾交通工具，航空公司也須每天定時關懷、追蹤行蹤，詳細內容要等指揮中心確定後才會公布。
外站管理部分，王國材說，抵達當地後會有專門的出口、車輛接送機組員到旅館，這段期間無法外出，取餐等相關規範也會再加強。
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