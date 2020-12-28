轉職房仲逆轉命運　陳家駿接軌百萬年薪夢想

平時熱愛助人的陳家駿，為了發揮醫療領域專業，大學畢業後擔任專業醫療儀器業務，當時的工作朝九晚五，薪資待遇也相當不錯，但是一場嚴重的車禍意外，迫使他離開工作崗位。長達一年的休養與復健，卻也開啟他轉職契機，陳家駿選擇加入永慶房屋，拼出百萬年薪！

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「師徒制」幫助新人快速上手、轉職風險低

「現在的我適合轉換跑道嗎？」陳家駿在家休養時每天都在思索這個問題。當時為了養病，陳家駿花光了所有積蓄，連三餐溫飽都成了問題，加上想要回饋辛苦照顧自己的家人，陳家駿希望能找到一份可以快速重新累積財富的工作。



▲陳家駿(圖左一)為了回饋家人的辛勞，選擇轉職房仲業。（圖／資料照片）

病癒後，陳家駿碰到在永慶房屋上班的高中同學簡玉雯，在她的介紹下，陳家駿深入了解永慶房屋除了提供業界最優待遇「保障業務新人前九個月每月五萬元」的待遇優勢，還推行「師徒制」，由專屬師父指導剛入門的新人，只要他願意努力就能獲得高薪，因此他毅然加入永慶房屋。





在師父陳洪毅、店長林明誠的細心指導下，陳家駿快速熟悉商圈，循序漸進的學習專業知識，入行第三個月就順利成交、第十個月達到百萬業績，去年的年收入更高達150萬！陳家駿開心的說：「永慶都幫我們想好了，安排專屬師父指導，以及提供豐富的客戶資源，幫助轉職者輕鬆接軌，實現高薪夢想。」



▲陳家駿(圖左)在店長林明誠(圖右)的指導下，第三個月就順利成交、去年年收入更高達150萬。（圖／資料照片） ▲陳家駿時常利用休假時間安排旅行，為人生創造美好回憶。（圖／資料照片）

展望2021 陳家駿目標達成「五子登科」





「我享受助人的喜悅，也將過去的工作經驗運用在這份工作上，我做的不只是工作，而是一份志業。」陳家駿平時跟客戶互動時，都會主動分享醫療領域知識，建立話題與信任感，進而發揮他在房地產的專業服務，為客戶實現「家」的夢想，陳家駿也重新定義了自己的人生方向。





「我要看遍世界最美的風景！」陳家駿連續四年業績達標，拿到海外旅遊獎勵基金，已走訪泰國、日本東京、日本沖繩、韓國首爾等國家，同時他也運用「彈性工作八小時」的福利與友人相約健身、和女友四處品嚐美食，或是陪伴父母四處旅遊，享受天倫樂。

去年順利晉升經理的陳家駿，期待透過實踐目標的過程，滿足自己對理想人生的追求。回顧2020年，陳家駿的業績成長了一倍之多，更創下單月最高收入38萬！展望2021年，陳家駿想要為家人買房子，並和女友完成終身大事、實現五子登科的夢想。